Televizyon dünyasında uzun yıllardır program yapan ve mankenlik kariyeriyle tanınan Vahe Kılıçarslan, 2023 yılında karıştığı trafik kazası nedeniyle hakim karşısına çıktı. Afyonkarahisar'da yaşanan ve birden fazla kişinin yaralandığı olayla ilgili yürütülen hukuki süreçte mahkeme, Kılıçarslan'ın asli kusurlu olduğuna hükmetti.

VAHE KILIÇARSLAN NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Olay, 15 Temmuz 2023 tarihinde Afyonkarahisar'daki Korel Otel Kavşağı'nda meydana geldi. Vahe Kılıçarslan idaresindeki araç, Dursun Yıldırım'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle Yıldırım ailesinin bulunduğu araç takla atarak metrelerce sürüklendi. Araçta bulunan sürücü Dursun Yıldırım ve eşi Seher Yıldırım kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, gelinleri Olcay Emine Yıldırım ağır şekilde yaralandı. Kaza anında yanında bulunan 8 yaşındaki oğlunu korumak için hamle yapan Yıldırım'ın kürek kemiği kırıldı ve vücudunda ağır hasar oluştu.

MAĞDUR YÜZDE 67 ENGELLİ KALDI

Hastaneye kaldırılan ve 6 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Olcay Emine Yıldırım'ın pelvis ve bel kemiklerine platin takıldı. Kazanın ardından bacaklarında kısalık oluşan ve felç kalan Yıldırım'a yüzde 67 engelli raporu verildi. Mahkemede ifade veren Yıldırım, 'Ben hayatımın geri kalan kısmını yarım bir şekilde devam edeceğim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum' diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

VAHE KILIÇARSLAN KAÇ YIL HAPİS CEZASI ALDI?

Afyonkarahisar 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Vahe Kılıçarslan hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan hüküm kuruldu. Mahkeme heyeti, ünlü sunucuyu 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Kılıçarslan'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konulması kararlaştırıldı. Sanığın geçmişte sabıkasının bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Mağdur avukatı Handan Bakbak, adaletin tecelli ettiğini belirterek tazminat davasının sürdüğünü kaydetti.

VAHE KILIÇARSLAN KİMDİR?

Mankenlik kariyerine başladığı yıllarda podyumdaki hareketsiz duruşu nedeniyle 'Cansız Manken' lakabını alan Vahe Kılıçarslan, uzun yıllardır farklı kanallarda hazırlayıp sunduğu dekorasyon ve şehir tanıtım programlarıyla tanınmaktadır. Türkiye'nin pek çok ilini gezerek yaptığı yayınlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kılıçarslan, son dönemde yaşanan bu adli olayla kamuoyunun gündemine geldi.