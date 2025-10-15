Son Mühür- Fed Başkanı Powell'ın, ''Bankanın bilanço küçültme sürecinin gelecek aylarda sona erebileceğini belirterek, ülkedeki ekonomik gidişata ilişkin, "Enflasyon hala yükseliyor, dolayısıyla bu durumun daha uzun süre devam etme riski var. Ancak şu anda iş gücü piyasası oldukça önemli aşağı yönlü riskler sergiliyor." sözlerini değerlendiren Prof. Dr. Soner Gökten, Powell'ın artık Trump'ın rotasına girdiğini vurguladı.

Uzun süredir “enflasyonla mücadele” bahanesiyle piyasadan trilyonlarca dolar çeken FED, şimdi “rezervler yeterli seviyeye geldi” diyerek bilanço küçültmeyi durdurma sinyali veriyor diyen Prof. Gökten,

''Yani para musluklarını kapatan FED, artık vanayı yeniden açmaya hazırlanıyor.

Bu, teknik bir likidite hamlesi değil — politik bir dönüş sinyali.

Powell “sistemi koruma” gerekçesiyle söylüyor olabilir ama sonuç aynı: Dolar gevşeyecek, faiz indirimi yaklaşıyor, üretim ekonomisine dönüş kapısı aralanıyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Tam da Trump'ın istediği tablo bu...



''Tam da Trump’ın istediği tablo bu: Zayıf dolar, bol likidite, yeniden sanayileşen Amerika.

Trump bunu “ülkeyi yeniden üretim gücü yapma” hedefiyle istiyor,

Powell ise “finansal sistemin duvara çarpmaması” için yapmak zorunda kalıyor.'' diyen Prof. Gökten,

''Ama fark etmez — yollar farklı, varış noktası aynı: FED’in para sıkılaştırma dönemi bitiyor,

Yeni dönem: “Trumponomics 2.0” başlıyor.



Dünyaya etkisi daha sert olacak...



Ve bu kez dünyaya etkisi daha sert olacak: BRICS blokunun altın bazlı rezerv hamlesi sürerken, ABD “zayıf dolar – güçlü üretim” modeline geçerse, küresel rezerv para savaşları şiddetlenecektir.

Powell dümeni çevirdi.

Trump “Ben demedim mi?” diyecek.

Ve dünya, yeni bir parasal eksen kaymasının eşiğinde...'' mesajı verdi.

