Son Mühür- Son dönemdeki performansıyla yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kaybederek 10.316,40 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.40'lık yükselişle 10.357 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puan seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Powell küresel piyasaları rahatlattı...



Küresel piyasalarda Trump'ın açıklamaları sonrası ABD ile Çin arasında yeni bir tarife restleşmesi olabileceğine dair endişeler sürerken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla artan faiz indirimi beklentileri risk iştahını destekledi.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,16, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 düşerken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,44 yükseldi.

Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyretti.

Asya borsalarında ise pozitif bir hava var.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,3 yükseldi.



Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Brent petrol 62.30 dolardan,

Bitcoin 112.101 dolardan,

Ons altın 4.191 dolardan, gram altın 5.637 TL'den işlem görüyor.