Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Yazar, Enerji Terapisti Simay Ohara enerji paylaşımı ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını cevapladı.

Yüksek bilinç...

Ohara, evrende her şeyin titreşim olduğunu vurguladı

"İçerisinde bulunduğumuz dünyada ruh, bilinç ve beden farkındalığı ile yaşıyoruz. Üç bilinç noktasında da inişler kadar çıkışlarda var. Stres ve negatif anları güçlü bir şekilde yönetirsek daha farkındalıklı, yüksek bilinçli, sağlıklı bir yaşam sürüyoruz. Burada enerji terapisi devreye giriyor insan vücudunda bulunan yüzde 99.9 atom moleküllerin titreşimi var. Alternatif tıp bilimi olan bio enerji olarak geçiyor.

Çakralarımızın, elektro manyetik enerji alanımızın güçlendirilmesi ile yakından ilişkili... Madde boyutunda bedensel farkındalık alanında yaşıyoruz. Düşünce boyutunda ise beş duyu organımızın algıladığı yaratım boyutunda yaşıyoruz. İnsan beyni bir bilgisayar gibi çalışıyor. Bağlantı kablolarımız var. Işık Neronlar, karanlık neronlar şeklinde ikiye ayrılıyor. Enerji terapisinin asıl amacı ışık neronları aktif edip yaşam enerjimizi pozitif anlamda, farkındalık ve bilinç alanında daha yüksek titreşimlerle yaşamak..."

Çakralar...

Bir rahatsızlığımızın olması çakralardaki tıkanıklık anlamına gelir.

" Her şey dengeli olmalı... Ruhsal olarak arınmalıyız. Bilinçaltı sağlıksız çalışıyorsa Eğitim devreye giriyor.

Kök çakra yaşamla bağlantımızı temsil eder. Ailevi bağlarımız temsil eder. Böbrek, kan ile ilgili problemler bu çakranın tıkanıklığından olabilir.

Şakral Çakra

Cinsellik, ikili ilişkileri temsil eder. Prostat veya rahim ile ilgili hastalıklar...

Solar Pleksus Çakra

Sarı reklidir. Parayı ve yaratım enerjiyi temsil eder. Tıkanıklıkta Mide rahatsızlık, haksızlık yorgunluk olur.

Kalp çakramız

İnsanın kendisini iyileştirme şifalandırma ile yakından başlantılıdır. Titreşimlerimiz ne kadar bütünsel ve kendimiz ile barışıksa tüm bedenimiz şifalanır. Her hangi bir yerimiz ağrıdığında merkezleşip düşünceyle iyileşebiliriz

Boğaz Çakrası

İletişim ile ilgili problemleri temsil eder. Depresyon ve yorgunluk yaşadığımızda Timus bezine dokunarak aktive edip enerji akışını dengeleyebilirsiniz.

Üçüncü göz Çakrası

En önemli Çakralardan biridir. Omurilik soğanı ile bağlantılı çalışır. Beyinden kök çakraya kadar uzanan merkezi sistemdir. Yaratma gücünü çalıştırır.

Tepe Çakrası

İlahi yaratımla... Evrensel bütünlükle bağlantılı çalışır."

Rüyalar..

"Bilinçaltını temizlemek, histerik olarak gördüğümüz ve bilinçli farkındalık alanında oluşan uyarı rüyaları şeklinde üçe ayrılır. Çoğunlukla rüyalar bilinçaltının yüzeye yansımasıdır. Rüyalar bizim sağlıklı olduğumızu gösterir."

Olumlamalar...

"Zihniniz kodlarla çalışıyor. Doğru kodlar yüklersek, motive edersek doğru dönüşüm alırız. Hayatımızı pozitif anlamda bir yaratıcılık başlar. Zihnimiz olumsuzu kavramaz."

Yeni kitap müjdesi...

Simay Ohara enerji terapisti ile ilgili yedi serilik bir kitap hazırladığının müjdesini verdi.

"İlk kitabı Seçim Yaratır kendi hayatımdaki değişimi ortaya koyuyor. Kainatın Anahtarı kitabında kapağında yer alan elif ve vav işareti var. Çakraları anlatıyor. Yine kendi hayatındaki dönüşümünden örnekler veriyor."

Simay Ohara kimdir?

Simay Ohara İzmirli, Edebiyat öğretmeni, dört yıldır bir gazetede köşe yazarlığı yapmakta, çocukluktan beri duyusal algısını çok geliştiğini fark ederek kendi için aldığı eğitimleri öğretiyor. Duyusal algısını fikir, bilinçli farkındalığa dönüştürüp, çevresine faydalı olmaya başladı.