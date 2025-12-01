Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) hafta sonu gerçekleşen 39’uncu Olağan Kurultayı’nın yankıları devam ediyor. Kurultayda, partinin uzun zamandır değişmeyen program ve tüzüğünde değişiklik yapıldı; CHP Lideri Özgür Özel yeniden genel başkan seçilirken Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) görev alacak isimler de belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; İzmir’den Deniz Yücel, Murat Bakan, Salih Uzun, Ednan Arslan, Yankı Bağcıoğlu, Bilhun Tamaylıgil ve Gökçe Gökçen PM’ye girdi. İzmir ise YDK listelerinde bu dönem temsiliyet hakkı bulamadı. Kurultay sürecinden önce ‘İzmirli’ vurgusu yapan CHP İzmir’in eski milletvekili Tacettin Bayır, kurultayın ardından dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu.

‘CHP iktidar kurultayı yaptı’

“Uzun yıllardır yapılan en iyi kurultaylardan birini tamamladık” sözleriyle açıklamalarına başlayan Bayır, “Hem parti programı hem seçim şekli hem de CHP tarihinde genel başkanın en çok oy aldığı kurultay olmasıyla çok önemli. Bu açıdan bakıldığında çok coşkulu ve katılımı yüksek bir kurultay yaşadık. ‘CHP iktidar kurultayı yaptı’ diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘Temsil anlamında güzel bir kadro oluştu’

Genel Başkan Özel’in listesinde 7 İzmirli’nin olmasının çok önemli olduğunu söyleyen Bayır, İzmir’in temsil bakımından elinin güçlü olduğunu söyledi. YDK listelerinde kentin temsiliyet bulamamasını da değerlendiren Bayır, “Disiplin kurulunda geçen dönemde yer alan iki arkadaşımız bu dönemde yok. Burada da katı bir kural aldıklarını duydum. Deneyimli hukukçulara bu dönemde çok ihtiyaç var. O yüzden disiplin kurulunda hukukçular yer aldı. Ben bu yöntemi ve kuralları doğru buluyorum. İzmir’de de temsil anlamında güzel bir kadro oluştu” ifadelerini kullandı.

‘Geçmişte Tunç Soyer yapıyordu ama hataydı’

Kurultaydan önce CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın listelere önereceği isimler merak konusuydu. Özellikle belediye başkanlarının süreçte bir taneden fazla kişiyi öneremeyeceğinin de altını çizen Bayır, “O belediyesini yönetecek, partiyi yönetmek başka bir şey. Geçmişte Tunç Soyer yapıyordu onu ama hataydı. Ankara’da yemekler veriyordu, PM’ye adam sokacağım diye. Biz o dönem baya bir tartışmış, ‘Onlar evlat da biz üvey evlat mıyız?’ demiştik. Hatta ben de o dönem milletvekiliydim” dedi.

‘O kadar çok tutuklu arkadaşımız var ki…”

İzmir’de kooperatif soruşturması kapsamında yaşadığı tutukluluğun ardından ev hapsinde bulunan CHP önceki dönem il başkanı Şenol Aslanoğlu’nun PM’ye aday olması ancak anahtar listede yer bulamaması dikkatleri çekerken konuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bayır, şunları söyledi: “Anladığım kadarıyla iki prensip kararı alınmış. O kadar çok tutuklu arkadaşımız var ki… Bunlardan birini kurultay delegeliğinden PM’ye taşırsak o zaman diğerlerine ayıp etmiş oluruz. Tutuklu olan arkadaşlarımızı prensip olarak listeye yazmadıklarını düşünüyorum. Muhtemelen Şenol Bey’i de o nedenle yazmadılar. Tunç Bey de o nedenle yazılmadı.”