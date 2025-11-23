Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftası, sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından birine sahne oldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring, derbide Fenerbahçe Opet’i Sinan Erdem Spor Salonu’nda konuk etti. Tribünlerin büyük ilgi gösterdiği mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 75-71 galip ayrıldı.

Fenerbahçe sezonda yenilgi yüzü görmedi

Derbi zaferiyle birlikte Fenerbahçe Opet, bu sezon ligde oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise aldığı sonuçla ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşamış oldu.

Fırat Okul’un ilk maçı mağlubiyetle sonuçlandı

Galatasaray’da Ekrem Memnun’un görevden ayrılmasının ardından başantrenörlük koltuğuna oturan Fırat Okul, sarı-kırmızılı ekipteki ilk sınavına derbide çıktı. Galatasaray, iyi bir reaksiyon göstermesine rağmen Okul’un ilk maçını galibiyetle kapatamadı.

Maçın ilk yarısında Fenerbahçe üstünlüğü

Karşılaşmanın ilk bölümünde Fenerbahçe Opet oyuna daha hızlı başlayan taraftı.

1. çeyrek: 15-21

Devre: 29-42

Sarı-lacivertliler, özellikle devrenin son bölümünde savunma ve dış atış yüzdesindeki etkili performansıyla farkı çift haneye çıkardı.

Galatasaray ikinci yarıda geri dönüş sinyali verdi

Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray daha agresif bir oyun ortaya koydu.

3. çeyrek: 51-57

Sarı-kırmızılılar farkı 6 sayıya kadar düşürse de son bölümde Fenerbahçe’nin tecrübesi ağır bastı ve mücadele 75-71 Fenerbahçe Opet’in üstünlüğüyle sona erdi.

İki takımın gelecek hafta programı

Ligin 8. haftasında:

Fenerbahçe Opet, sahasında Beşiktaş BOA ile karşılaşacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Kocaeli Spor Kulübü ile mücadele edecek.