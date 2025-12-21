Son Mühür- YouTuber olarak kazandığı ününü boks ringlerine taşıyan Jake Paul, amatör boksörlük kariyerinin en kötü gecelerinden birini yaşamak zorunda kaldı.

Miami'de ringe çıkan iki boksörden Anthony Joshua, rakibini 6.rauntta yere sererek karşılaşmayı nakavtla kazandı.

14 aydır ringe çıkmayan 37 yaşındaki Joshua'nın karşılaşma boyunca üstün olduğu görüldü.

Mike Tyson'la çıktığı karşılaşma Netflix'de 108 milyon izleyici tarafından takip edilen Jake Paul'un karşılaşma sonrası çenesinde iki kırık olduğu ortaya çıktı.



Jake Paul, Anthony Joshua tarafından nakavt edildikten sonra bazı dişlerini çektirdiğini ve çenesine iki titanyum plaka takıldığını açıkladı ve yedi gün boyunca sıvı beslenmek zorunda kalacağını duyurdu.



Bu kez hedef Canelo mu?



Eski YouTuber yeni boksör Jake Paul aldığı darbelere rağmen hastane odasından Meksikalı şampiyon boksör Canelo'ya çağrıda bulunarak,

''Çift kırık çene. Bana 10 gün içinde Canelo'yu verin." mesajı verdi.

Florida Atletizm Komisyonu izin vermez...

Avustralyalı gazeteci Marıo Nawfal, Jake Paul'un sağlık durumunun Canelo'yla 10 gün içinde maç yapmasına izin vermeyeceği uyarısında bulundu.

Nawfal, Florida Atletizm Komisyonu'nun 60 günlük süre konusunda katı olduğunu hatırlattı.

Paul-Joshua kapışmasını naklen yayınlayan Netflix, izlenme sayıları konusunda bilgi vermedi.



Kariyerinde Olimpiyat şampiyonluğu ve Dünya ağır Sıklet şampiyonluğu unvanları bulunan Anthony Joshua'nın karşılaşma sonrası kazancı ise dudak uçuklatacak cinsten.

Daily Mail, USA Today, Sporting News, Celebrity Net Worth gibi kaynaklara göre karşılaşmada gelir havuzu 184 milyon dolar.



Elde ettikleri rakam muazzam...



Ringdeki toplam süre: 989 saniye

Saniyesi 93.023 dolar

Dakikası 5.581.380 dolar

Raunt başına yaklaşık 15,3 milyon dolar

Anthony Joshua ve Jake Paul'un bu havuzdaki parayı eşit şekilde paylaşması bekleniyor.

Her iki sporcu da en az 92 milyon doları servetlerine eklemiş oldu.