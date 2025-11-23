Son Mühür / Osman Günden - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de spor devrimi yaşandığını belirterek, "Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanacağız. Spor aynı zamanda toplumu kaynaştıran, uzlaştıran önemli bir etkinlik ve bir dil. Bunu etkin şekilde kullanalım" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sivas’ta bir dizi ziyaret ve programlara katıldı. Bak ilk olarak Sivas Valiliğini ziyaret ederek Vali Yılmaz Şimşek’ten brifing aldı. Ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ile görüştü. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun’u da ziyaret eden Bak, Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve spor tesislerinin temel atma törenine katıldı.

Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve spor tesislerinin temel atma töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas’a kazandırılacak spor yatırımlarına değinerek, Yıldızdağı Kayak Merkezi’nin bahar ve yaz aylarında kamp merkezi olarak hizmet vermesi için proje hazırlandığının müjdesini verdi. Güler, "Burası spor vadisi. Stadyumuyla, kapalı spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla burası Sivas’ımıza değer katan bir merkez. Burada çok amaçlı bir spor salonunun temelini atıyor olmak, Sivas’ın güreş için bir merkez üssü olarak belirleniyor olması çok önemli. Kadim şehrimiz Sivas; ozanlarıyla, yazarlarıyla, tarihçileriyle, sanat adamlarıyla gerçekten geçmişten bugüne Türkiye’mizde nam salmış, hem yazılarıyla, hem ürettikleri sanatsal eserleriyle birlikte Sivas’ımızı müstesna bir yere taşımıştır. Gençlerimiz şehrimize kazandırdığımız bu spor tesisleriyle, her alanda dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu çıkarttığını yakında göreceğiz. Yıldızdağı Kayak Merkezi bahar ve yaz aylarında da özellikle futbol ve diğer spor dallarında da iyi bir kamp merkezi olması açısından proje geliştireceğiz" dedi.



Sivas güreş merkezi olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, özellikle güreş alanında Sivas’ta önemli yatırımlar yapıldığını ve Sivas’tan büyük madalyalar beklediklerini ifade ederek, "Spor vadisi çok çok kıymetli. Burada spor etkinliklerinin bir arada olması çok çok önemli. Tabii bu potansiyeli görünce de yine yeni ilaveler yapmak istedik. Burada öncelikle bir sporcu eğitim merkezi, özellikle tabii güreş alanında sporcu eğitim merkezi, güreş eğitim merkezi çalışmasına başladık. Sekiz tane minderi olan, antrenman salonu olan, üç yüz tane yatak kapasitesi olan bir tesis inşaatı başladı, devam ediyor ve onu da Sivas'a kazandırmış olacağız. Çünkü Sivas yiğidoların olduğu, güreşin çok sevildiği, milli sporu olduğu, ata sporun olduğu bir şehir. Büyük şampiyonlar yetiştirmiş, büyük madalyalar kazanmış bir şehir" diye konuştu.



"Türkiye bir spor devrimi yaşıyor"

Bakan Bak, gerçekleştirilen yatırımlar ve elde edilen başarılarla Türkiye’nin spor devrimi yaşadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Türkiye bir spor devrimi yaşıyor. Bakın son yirmi üç yılda 41 tane stadyum yapıldı. Bunlardan bir tanesi de burada yapıldı. Türkiye İtalya’yla beraber 22032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize edecek. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, sporun içindeki, sporun ortak dil olarak kullanılması, spor diplomasisi başta olmak üzere etin kullanan liderlerden bir tanesidir. Bize verdiği talimat doğrultusunda gençlerimize spor tesisleri yapacağız. Gençlerimizi spora yönlendireceğiz. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanacağız. Spor aynı zamanda toplumu kaynaştıran, uzlaştıran önemli bir etkinlik ve bir dil. Bunu etkin şekilde kullanalım."

