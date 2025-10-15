Son Mühür- Berberden markete, restorandan kafelere kadar birçok işletmenin POS cihazı, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanılıyor. Bu durum, hiçbir suçu olmayan vatandaşları farkında olmadan organize suç zincirinin içine çekiyor. Uzmanlar, bu yöntemin “üç aşamalı kara para döngüsü” şeklinde ilerlediğini vurguluyor.

1. aşama: kara paranın sisteme girişi

İlk aşama, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu en kritik süreci oluşturuyor. Çeteler, POS cihazı bulunan işletmeler aracılığıyla sahte alışveriş işlemleri gerçekleştiriyor. Bu yöntemle mağaza hesabına “temiz para” aktarılıyor ve işletme sahibine belirli bir komisyon ödeniyor. Görünürde yasal bir işlem gibi duran bu sistem, kara paranın sisteme girişini sağlıyor.

2. aşama: paranın kaynağının gizlenmesi

Sisteme giren para doğrudan çete hesaplarına aktarılmıyor. Bunun yerine, farklı işletmeler arasında karmaşık havale zincirleri kuruluyor. Bir restoran hesabından başka bir firmaya “tedarik bedeli” gönderiliyor, ardından bu para “nakliye” veya “malzeme bedeli” adı altında başka bir şirkete aktarılıyor. Böylece para akışı izlenemez hale geliyor ve iz sürmek neredeyse imkânsızlaşıyor.

3. aşama: temizlenmiş paranın kullanımı

Son aşamada artık “temiz” görünen para çetelerin eline geçiyor. Bu fonlar genellikle lüks tüketim, gayrimenkul veya araç alımlarında kullanılıyor.

Ayrıca çeteler, bu paralarla yeni yasa dışı bahis siteleri kuruyor, dijital reklam yatırımları yapıyor ya da meşru işletmelere ortak olarak sistemi kalıcı hale getiriyor.

“Yemek yedik, karakola düştük”

İstanbul Yeşilköy’de yaşanan bir olay, bu yöntemin vatandaşlar için ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu gösterdi.



Bir grup genç, akşam yemeği sonrası ödemeyi restoranın kendi cihazı yerine farklı bir POS cihazından yaptı. 5 bin TL’lik bu işlem yasa dışı bahis ağıyla bağlantılı çıktı.

Gençler karakola çağrıldı, banka hesapları bloke edildi. Masum oldukları anlaşılsa da yaşadıkları süreç büyük bir mağduriyete yol açtı. Bir mağdur, “5 bin TL’lik hesabı başka bir cihazdan ödedik. Bu cihaz yasa dışı bahisle bağlantılıymış. İfade verdik, hesaplarımız donduruldu, masum olduğumuz anlaşılana kadar çok zor günler geçirdik.” dedi.

Milyonlarca liralık pos trafiği takipte

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis akışını önlemek amacıyla yaklaşık 3 bin POS cihazını tespit ederek kullanımdan kaldırdı. Ancak geçmişte bu cihazlarla yapılan işlemler, hala birçok vatandaşın adli sürece dâhil olmasına neden oluyor. Bakanlığın kara listesinde yer alan POS cihazlarıyla yapılan ödemeler, sistem tarafından otomatik olarak “şüpheli işlem” olarak kaydediliyor ve müşteriler hakkında soruşturma başlatılabiliyor.

Paravan işletmeler üzerinden sistemli tuzak

Uzmanlara göre kara para aklama mekanizması iki temel yöntemle işliyor:

Sahte işletme yöntemi: Kumar baronları, market veya restoran gibi işletmeler açarak kara parayı kendi POS cihazları üzerinden geçiriyor.

Gerçek işletme yöntemi: Mevcut işletmelere ikinci bir POS cihazı veriliyor. Müşteri ödeme yaptığında, farkında olmadan yasa dışı ağın hesabına para aktarılmış oluyor.

Uzmanlardan uyarı: Her fişe dikkat edin

Mali suçlar konusunda uzmanlar, vatandaşlara özellikle büyük meblağlı POS ödemelerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Uyarılar şöyle sıralanıyor:

İsim ve adres kontrolü: POS fişindeki işletme adı ile bulunduğunuz yerin adı aynı olmalı. Fark varsa işlemi iptal edin.

“Cihaz bozuk” bahanesi: İşletme farklı bir cihaz kullanmak isterse şüpheyle yaklaşın, gerekirse nakit ödeyin.

Belge saklama: 5 bin TL üzeri işlemlerin fiş veya faturalarını en az 6 ay muhafaza edin.

Kart güvenliği: Kart numaranızı manuel girmeyin, sanal POS işlemlerinden kaçının.

QR kod kontrolü: Okuttuğunuz kodun işletmeye ait olduğundan emin olun.