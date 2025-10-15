Son Mühür- 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla milliler, grubu ilk iki sırada tamamlama yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Erdoğan maçı tribünden izledi

Karşılaşmayı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli takımın gollerinde büyük sevinç yaşadı. Stadyumdaki coşkuya ortak olan Erdoğan’ın bu anları, yayıncı kuruluş kameralarına da yansıdı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın morali bozuldu

Maçı izleyen isimler arasında Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Kavelaşvili de yer aldı. Türkiye’nin gollerinin ardından Kavelaşvili’nin yüz ifadesi dikkat çekti. Rakip takımın geriye düşmesiyle birlikte Kavelaşvili’nin moralinin bozulduğu, ancak maçı izlemeyi sürdürdüğü görüldü.

Sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sevinç anları ile Gürcistan Devlet Başkanı Kavelaşvili’nin üzüntülü görüntüleri aynı anda ekranlara yansıyınca, sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, “Erdoğan’ın coşkusu” ve “Kavelaşvili’nin yüz ifadesi” etiketleriyle karşılaşmadaki bu anlara yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye avantajını koruyor

Bu galibiyetle A Milli Takım, E Grubu’nda puanını yükselterek liderlik mücadelesinde iddiasını sürdürdü. Teknik heyet ve oyuncular, maç sonrasında büyük moral kazandı. Taraftarlar ise tribünlerde uzun süre tezahüratlarla galibiyeti kutladı.