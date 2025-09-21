AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, bu adımı “soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap” olarak nitelendirdi.

“İnsanlık değerlerine sahip çıkılıyor”

Açıklamasında Filistin’in tanınmasının yalnızca siyasi bir mesele olmadığını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanıması, soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır. Filistin Devleti’nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır.”

“İnsanlık ittifakı güçlenmeli”

Ömer Çelik, Filistin için atılan adımların, insanlığın ortak değerlerini savunan bir ittifakı güçlendirdiğini söyledi. Çelik, bu ittifakın ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşması gerektiğini vurguladı.

“Filistin artık insanlık davası”

Çelik, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti’nin artık yalnızca siyasi bir tartışma değil, aynı zamanda insanlık değerlerinin simgesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM mesajı

Sözcü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmaya da dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşma, bir kere daha insanlık ittifakının sesi olacaktır” dedi.