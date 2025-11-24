Son Mühür- Son dönemde X platformunda gündeme gelen “Ben Leman final yapıyor” iddiaları, kulisleri hareketlendirmişti. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek yapımın final kararı almadığını duyurdu.

Reytinglerde yükseliş var

Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci ve Duygu Sarışın’ın başrollerini paylaştığı NTC Medya imzalı dizinin, reytinglerde istenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle senaryoda daha yüksek tansiyonlu gelişmelere yer verileceği öğrenildi.

Özellikle bu hafta AB grubunda 0.76 puanlık artışla 4.26 reytinge ulaşılması, yapım ekibine moral verdi.

Gökçe Özyol dizinin kadrosuna konuk oluyor

Dizinin gündemine damga vuran bir diğer gelişme ise başarılı oyuncu Gökçe Özyol’un projeye konuk olarak dahil olması oldu. Özyol’un, ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak sürpriz bir karakteri canlandıracağı belirtildi.

Kaç bölüm kalacağı netleşmedi

Oyuncunun kaç bölüm boyunca hikayede yer alacağı ise henüz kesinleşmedi. Ancak Özyol’un dahil olacağı karakterin dizideki dengeleri değiştirecek etkide olacağı ifade edildi.