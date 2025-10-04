Olay, Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir otomobille seyir hâlinde olan A.Ö., bölgede denetim yapan trafik ekiplerinin ‘dur’ ihtarına rağmen hız kesmeyerek kaçtı.

Kovalamaca Buğdaylı Mahallesi’nde sona erdi

Ekiplerin takibe aldığı sürücü, Buğdaylı Mahallesi 6386. Sokak üzerinde yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, aracın plakasız olduğu belirlendi. A.Ö.’ye ‘plakasız araç kullanmak’ ve ‘dur ihtarına uymamak’ suçlarından toplam 17 bin 879 TL idari para cezası kesildi.

“Panikledim, kaçtım” savunması

Polis merkezine götürülen A.Ö., ifadesinde polisleri görünce paniklediğini ve o sırada kız arkadaşının yanına gittiğinisöyleyerek kendini savundu. “Arabaları solluyordum, panikleyip kaçtım” diyen sürücüye ek bir işlem uygulanmadığı öğrenildi.

Cezai işlem uygulandı

Araç detaylı inceleme için otoparka çekilirken, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan da idari işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.