Olay, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ekipleri, patlak lastikle seyir halindeki bir otomobili durdurmak istedi.

Ancak “dur” ihtarına uymayan sürücü Ahmet A., aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından kontrolünü kaybeden sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alkollü sürücüyü 5 polis zapt edemedi

Yakalanmasının ardından araçtan indirilen sürücünün aşırı alkollü olduğu belirlendi. Ayakta durmakta güçlük çeken Ahmet A., ekiplere direndi.

Polislerin tüm uyarılarına rağmen taşkınlık çıkaran sürücüyü beş polis birden zapt etmekte zorlandı. Ekipler, şahsı etkisiz hale getirmek için biber gazı kullandı.

Basın mensubuna alaycı yanıt: “Sen ne içtin?”

Olay yerinde bulunan basın mensuplarının “Ne içtiniz?” sorusuna, sürücü “Sen ne içtin?” şeklinde alaycı bir yanıt verdi.

Alkolmetreye üflemeyi reddeden şahıs, “Amcam Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışıyor” diyerek dikkat çekici bir iddiada bulundu.

“Lahmacunu 80 liraya satıyorum” sözleri şaşkına çevirdi

Polis aracına bindirilirken bağırarak kendini savunan sürücü, “Ben lahmacunu 80 liraya satıyorum, biliyor musun sen? Ama size 60 lira!” diyerek çevredekileri ve polisleri şaşkına çevirdi. Sürücünün sözleri, olay yerindekilerin tepkisini topladı.

Polis kamerasına saniye saniye yansıdı

Polislerin büyük çabasıyla gözaltına alınan sürücünün agresif tavırları ve direnişi, çevredeki vatandaşlar ve basın mensupları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şüpheliye yaklaşık 30 bin lira para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.