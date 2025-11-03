Afyonkarahisar’ın Yeşilyol Caddesi’nde park ihlali yapan bir polis aracı, duyarlı bir vatandaşın dikkatiyle tespit edildi.

Vatandaş, yaya geçidini kapatan trafik polisinin aracının fotoğrafını İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdi. Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, olayla ilgili derhal işlem yapılmasını istedi.

Emniyet müdüründen talimat: “Kurallar herkes için geçerli”

Erol’un talimatı üzerine araç sürücüsü olan polis memuruna 993 lira para cezası kesildi. Olayla ilgili değerlendirmede bulunan Erol, tüm personeline önemli bir mesaj verdi:

“Tüm personelimiz, kanun uygulayıcısı olarak ilk önce kendileri trafik kurallarına, işaret ve levhalarına uyacak. Vatandaşlarımıza örnek olma konusunda son derece hassas davranılmalı.”

Trafik kurallarında eşitlik vurgusu

İl Emniyet Müdürü Erol’un bu kararı, kamuoyunda “kanun önünde eşitlik” ilkesine dikkat çeken bir örnek olarak değerlendirildi.

Yaya güvenliği ve trafik düzeninin korunması için yürütülen denetimlerin sadece siviller için değil, kamu görevlileri için de geçerli olduğuna işaret edildi.