Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Gençlik Kolları’nın İl Başkanlığı önüne çağrı yapmasının ardından bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

İl Başkanlığı binası ablukaya alınırken, çevre yollarda da güvenlik tedbirleri kapsamında kapatma uygulandı. Polis ile CHP’li yöneticiler arasında tartışmalar yaşandı.

Özgür Özel’den sert çıkış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 102. Yıl Dayanışma Konseri’nde yaptığı konuşmada yaşanan gelişmelere sert tepki gösterdi.

İstanbul İl Başkanlığı’nı “partinin baba evi” olarak tanımlayan Özel, şu ifadeleri kullandı: “İstanbul İl Başkanlığı ki partimizin İstanbul’daki baba evidir. O baba evi ki tapusu ne bana ne Özgür Çelik’e aittir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e aittir.

Şu anda baba evimizi polis kuşatması altına alanlara, çevik kuvveti İstanbul İl Başkanlığımızın önüne getirenlere, bu kanunsuz emirleri verenlere yazıklar olsun.”

“CHP’yi savunmak Cumhuriyet’i savunmaktır”

Konuşmasında partisine yönelik baskılara karşı kararlılık mesajı veren Özel, Cumhuriyet’in kuruluş değerlerine vurgu yaptı: “Şunu bilsinler ki, CHP’yi savunmak Cumhuriyet’i savunmaktır.

CHP’ye saldırmak Cumhuriyet’e saldırmaktır. Cumhuriyet’e saldıranlara karşı çelik gibi irademizle, korkusuzca 102 yıl önceki azim ve kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz, teslim olmayacağız.”

Demokratlara çağrı: “Baba evine sahip çıkın”

Özgür Özel, konuşmasının sonunda tüm demokratlara ve CHP’lilere çağrıda bulundu: “Buradan, sözümün ve sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum.”

