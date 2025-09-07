Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İstanbul Valiliği’nin aldığı 3 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağına sert tepki gösterdi.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasağın hukuka ve demokrasiye aykırı olduğunu vurguladı.

“CHP İl Başkanlığı’na gitmek gösteri sayılamaz”

Yücel, Valiliğin aldığı kararın CHP üyelerinin ve vatandaşların İl Başkanlığı’na gitmesini engellemeyi amaçladığını belirtti. Bunun mümkün olmayacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gitmek, girmek veya çıkmak 2911 sayılı yasaya göre gösteri yürüyüşü ya da eylem kapsamında değerlendirilemez. Bu girişimler tamamen hukuk dışı ve antidemokratik uygulamalardır.”

“AK Parti hukuk düzenini çökertti”

Açıklamasında iktidarı da hedef alan Yücel, AK Parti’nin keyfi kararlarla hukuk düzenine büyük zarar verdiğini ifade etti.

“AK Parti iktidarı bu tarz keyfi uygulamalarla hukuk düzeninin ve devletin çivisini çıkarmıştır” diyen Yücel, CHP’nin bu baskılara boyun eğmeyeceğini vurguladı.

“Polisler kanunsuz emirlerle karşı karşıya”

Yücel, polislerin de bu uygulamalara alet edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. “Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığını kanunsuz emirlerle ablukaya almaya çalışan zihniyete geçit vermeyeceğiz! Gencecik polislerimizi bu kanunsuz emirlere alet edenleri ise asla affetmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Asla kabul edilemez”

Deniz Yücel, söz konusu yasağın CHP’nin siyaset yapma özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik bir adım olduğunu ve kesinlikle kabul edilmeyeceğini belirtti.

“Türkiye’nin birinci partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın giriş çıkışlarını yasaklamak hukuk dışıdır, antidemokratik bir uygulamadır, asla kabul edilemez” dedi.