Son Mühür- Karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın taraftarları kale arkası tribününde büyük bir pankart açarak dikkatleri üzerine çekti. Pankartta, Türkiye’yi hedef alan ve gerilimi artıran "Türklerle savaş kaçınılmazdır." ifadeleri yer aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepki topladı.

Pankart sosyal medyada gündem oldu

Taraftarların gerçekleştirdiği koreografi ve pankartta yer alan ifadeler, kullanıcılar tarafından “saygısızlık” ve “kabul edilemez” şeklinde yorumlanarak binlerce paylaşım aldı. Olay, maçın atmosferini daha ilk dakikadan gerdi.

Plzen yönetiminden maç öncesi resmi davet

Öte yandan Viktoria Plzen kulübü, müsabaka öncesinde Fenerbahçe yönetimini resmi bir davette ağırladı. Yemeğe Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları, Taner Sönmezer ve Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ile Viktoria Plzen Başkanı Adolf Sadek katıldı.

Karşılıklı hediyeler verildi

Yemek sırasında iki kulübün yöneticileri karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Resmi ilişkilerde nezaket görüntüleri öne çıkarken, tribünlerdeki pankart tansiyonu yükselten bir unsur olarak dikkat çekti.