Son Mühür- Karşılıklı ataklara sahne olan mücadelede iki ekip de aradığı golü bulamadı. Özellikle uzatma dakikalarında yaşanan pozisyon, mücadelenin en çok konuşulan anı oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7’ye yükseltirken, ev sahibi Plzen 8 puana çıktı.

Fenerbahçe’nin kalan fikstürü

Sarı-lacivertliler grup aşamasındaki kalan maçlarda sırasıyla şu rakiplerle karşılaşacak:

Ferençvaroş (İç saha)

Brann (Deplasman)

Aston Villa (İç saha)

FCSB (Deplasman)

Tedesco’dan kadroda dört değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynanan Beşiktaş derbisinin 11’ine göre Viktoria Plzen maçında toplam dört değişiklik yaptı.

Beşiktaş maçında ilk 11’de yer alan Levent Mercan, UEFA listesinde bulunmadığı için kadroya dahil edilemedi.

Genç teknik adam ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Neneyi yedek bıraktı.

Bu isimlerin yerine Archie Brown, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski ilk 11’de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde iki önemli eksik

Fenerbahçe, Plzen karşısında iki oyuncusunu kullanamadı.

İrfan Can Kahveci (kadro dışı)

Cenk Tosun (kadro dışı)

Her iki isim de kafilede yer almadı.

Talisca merkezde görev aldı

Karşılaşmada 10 numara pozisyonunda Anderson Talisca görev yaptı. Tedesco’nun Asensio’yu yedek kulübesine çekmesiyle Brezilyalı yıldız, hücumun merkezindeki rolü üstlendi.

Szymanski 4 maç sonra ilk 11'e döndü

Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, dört resmi maç aranın ardından yeniden ilk 11’de görev aldı. Son olarak 5 Ekim’de Samsunspor karşısında ilk 11’de forma giyen Szymanski, performansına yönelik eleştirilerin ardından UEFA Avrupa Ligi’ndeki Stuttgart mücadelesi ile Süper Lig’deki Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Beşiktaş karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.