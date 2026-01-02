Apple TV+ ve yapımcı şirketten alınan bilgilere göre, Pluribus’un ilk sezon planlaması 9 bölüm olarak kurgulandı ve dizi 26 Aralık 2025 tarihinde yayınlanan 9. bölümüyle sezon finalini gerçekleştirdi. İzleyicilerin genel dizi alışkanlıkları nedeniyle beklediği 10. bölüm, bu sezon için takvimde yer almıyor. Platformun en çok izlenen yapımları arasına giren dizi, hikayesini planlanan noktada tamamlayarak ekranlara kısa bir ara verdi.

İkinci Sezon Onayı ve Yayın Tarihi

Dizinin gördüğü yoğun ilgi üzerine Apple yönetimi, henüz ilk sezon tamamlanmadan ikinci sezon için onay verdiğini duyurdu. Vince Gilligan ve başrol oyuncusu Rhea Seehorn, dizinin devam edeceğini doğrularken, yeni sezon çalışmalarının da başladığı belirtiliyor. Kulis bilgilerine göre, ikinci sezon çekimlerinin 2026 yılının bahar aylarında başlaması planlanıyor. İzleyicilerin Carol Sturka’nın hikayesine kaldığı yerden devam edebilmesi için tahmini olarak 2027 başını beklemeleri gerekecek.

Pluribus Konusu Nedir?

Vince Gilligan’ın "tehlikeli iyilik" olarak tanımladığı Pluribus, Albuquerque, New Mexico’da geçen post-apokaliptik bir hikayeyi konu alıyor. Uzaydan gelen gizemli bir sinyal ve ardından yayılan bir virüs, insanlığı tek bir "kovan zihni"nde birleştirerek bireyselliği ortadan kaldırıyor. Bu yeni dünya düzeninde herkes mutlu ve uyum içinde yaşarken, virüse bağışıklığı olan sadece 12 kişi "eski dünya"nın acılarını ve bireysel özgürlüğünü hatırlamaya devam ediyor.

Dizinin merkezinde, bu 12 bağışık kişiden biri olan ve Rhea Seehorn’un canlandırdığı yazar Carol Sturka yer alıyor. Carol, yapay bir mutluluğun hüküm sürdüğü bu dünyada, insanlığın özgür iradesini geri kazanması için zorlu bir mücadele veriyor. "Pluribus" ismi ise Latince "E pluribus unum" (Çokluktan bire) deyişine atıfta bulunarak, dizinin temel felsefesi olan toplu bilinç kavramını simgeliyor.