Plastik cerrahi uzmanlık alanında mikrocerrahinin kullanımını yaygınlaştırmak ve genç hekimlerin bu alandaki yetkinliğini artırmak amacıyla düzenlenen 4. Uluslararası İzmir Mikrocerrahi Toplantısı, Acıbadem Kent Hastanesi'nin ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı. Etkinlik, Acıbadem Bodrum Hastanesi’nden Doç. Dr. Mehmet Altıparmak ve İzmir'den Prof. Dr. Bilsev İnce’nin ortak organizatörlüğünde, Kanada’dan davet edilen uzman Prof. Erin Brown'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, dokuz farklı ülkeden gelen on seçkin konuşmacının bilgi ve deneyimlerini 80’e yakın genç plastik cerrah adayıyla buluşturduğu uluslararası bir platforma dönüştü.

"Uzmanlığımızın temeli": Mikrocerrahinin önemi vurgulandı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Altıparmak, toplantının ana hedefini ve mikrocerrahinin branşları için kritik önemini vurguladı. Son dönemde plastik cerrahinin kamuoyunda daha çok estetik operasyonlarla anıldığına dikkat çeken Altıparmak, "Uzmanlığımızın temelini mikrocerrahi oluşturur. Uzuv kopmaları, ciddi trafik kazaları sonrası oluşan kayıplar ya da ağır doku rekonstrüksiyonları gibi en karmaşık ve kritik ameliyatlarımızı bu ileri tekniklerle yapıyoruz" dedi. Bu tür toplantıların amacının, mikrocerrahinin önemini vurgulamak, bu alandaki bilgi birikimini artırmak ve genç meslektaşlara en güncel bilgileri etkili bir şekilde aktararak uzmanlığı yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti.

Uygulamalı eğitim ve canlı cerrahide etkileşimli deneyim

Toplantı programının en ilgi çekici bölümlerinden biri, İspanya’dan katılan Dr. Paloma Malagon’un yönetimindeki ultrason kursu oldu. Katılımcılar, bu uygulamalı eğitimle ultrason cihazını kullanma becerilerini geliştirme fırsatı bulurken, tüm işlemler ana ekrana yansıtılarak salondaki herkesin detayları takip etmesi sağlandı. Eğitimin yanı sıra, bilgi ve beceriyi teşvik eden yarışmalar da düzenlendi. Asistan hekimler arasında yapılan dikiş atma yarışmasında finalistler, mikroskop altında hünerlerini sergiledi ve yabancı uzmanlardan oluşan jüri birinciyi belirleyerek mikrocerrahi alet ödülünü takdim etti. Ayrıca, sunumlardan hazırlanan sorularla yapılan bilgi yarışması da en hızlı ve doğru yanıtı veren katılımcıyı ödüllendirdi. Plastik cerrahların kendi hastanelerinde gerçekleştirdiği en iyi onarım ve vaka sunumları da ödüllendirilerek başarılar takdir edildi.

Ekzoskop yardımıyla serbest flep: Canlı cerrahi fark yarattı

Etkinliğin son gününde ise katılımcılar için nadir rastlanan bir fırsat sunuldu: Canlı cerrahi uygulaması. Alt ekstremite rekonstrüksiyonu için gerçekleştirilen serbest flep ameliyatı, cerrahi alanın daha net görülmesini sağlayan ekzoskop yardımıyla yapıldı. İşlem, ameliyathaneden toplantı salonuna eş zamanlı ve interaktif olarak aktarıldı. Katılımcılar, operasyonu yakından izleme ve cerrahlarla anlık olarak soru-cevap yapma imkânı bularak öğrenme süreçlerini zenginleştirdi. Doç. Dr. Altıparmak, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Acıbadem Grubu olarak bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ve dünyanın önde gelen cerrahlarını geleceğin uzmanlarıyla buluşturmaktan büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi.