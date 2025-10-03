Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi tarafından kadın üreticileri desteklemek amacıyla düzenlenen El Emeği Gece Pazarı, yaz sezonunu tamamladı. Haziran ayında başlayan ve haftada bir gün kurulan pazar, dört ay boyunca Karşıyakalılarla buluştu.

Yüzlerce kadın üreticiye fırsat

Çarşı Hergele Meydanı’nda açılan stantlarda takıdan dekoratif objelere, çantadan giysiye birçok ürün satışa sunuldu. Yaklaşık 200 kadın üretici, el emeklerini kazanca çevirme imkânı buldu. Sınırlı kontenjanla düzenlenen pazarda stant sahipleri her ay değiştirilerek daha fazla kadına yer açıldı.

Başkan Ünsal: “Kadın emeğine sahip çıkacağız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliğin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünsal, “Kadın emeğini desteklemek, üretimlerini görünür kılmak ve ekonomik yaşama katılımlarını güçlendirmek önceliklerimizden biri. Yaz boyunca büyük ilgi gören El Emeği Gece Pazarı’nda kadınlara kazanç kapısı yaratmanın mutluluğunu yaşadık. Karşıyakalılar da bu dayanışmaya gönüllülükle sahip çıktı. Belediye olarak kadınlar için daha fazla fırsat yaratmaya devam edeceğiz” dedi.