Son Mühür- TCMB’nin faiz kararları, yalnızca enflasyonla mücadele açısından değil döviz kuru, borsa, mevduat getirileri ve tüketici harcamaları üzerinde de doğrudan etkili oluyor. Bu nedenle alınan her karar, yatırımcıların stratejilerinden vatandaşın günlük yaşamına kadar geniş bir alanda belirleyici rol oynuyor.

Temmuz ayında 300 baz puan indirim yapan TCMB’nin eylül toplantısında nasıl bir adım atacağı merak konusuydu. Yabancı yatırım kuruluşları yeniden 300 baz puanlık indirim ihtimalini gündeme taşırken, Ekonomist İris Cibre, “Hala 300 baz faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Ama, doğruluğu konusunda artık şüphelerim var” değerlendirmesini yapmıştı. Prof. Ensar Yılmaz ise, “Yüksek faiz en fazla emeğe zarar veriyor” sözleriyle tartışmaya farklı bir perspektif getirmişti.

Temmuz ayında karar ne olmuştu?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, temmuz toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 46’dan yüzde 43’e çekmişti.

Eylül ayı faiz kararı belli oldu

Bugünkü toplantının ardından Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40.5 seviyesine düşürdü.