

Son Mühür- CHP bir kez daha yargıdan gelen haberle kendini yeni bir tartışmanın ortasında buldu.

Ankara 3.Asliye Hukuk Makemesi CHP İstanbul il kongresi iptal davasını esastan reddetti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bu kararın ardından İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul il kongresine yönelik iptal kararının geçerliliğini yürüttüğünü öne sürdü.

CHP'deki parti içi kavgada Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik muhalefetiyle dikkati çeken CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'li hukukçuların kararı yanlış okuduğunu öne sürdü.

Yarkadaş konuyla ilgili paylaşımlarında şunları söyledi.



Gürsel Tekin görevinin başında...



Basitleştirerek anlatıyorum:

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, kendisine yapılan “İstanbul’da açılan kongre iptal davası ile Ankara’daki kurultay davasının birleştirilmesi” talebini değerlendirdi.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ise İstanbul 45. Asliye’nin verdiği kongre iptal davası ile Ankara’daki kurultay iptal davasının birleştirilmesini reddetti!

Yani; bu davanın Gürsel Tekin’in İl Başkanlığı ile bir ilgisi yok.

Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine devam edecek.

Bu kararı, bu kadar basit bir gerçeğe rağmen tam tersinden anlatan CHP Genel Başkan Yardımcıları ile onların bu yanlışına çanak tutan medya özür dilemelidir.

İsim vermeden bir avukattan aldığı hukuki görüşü de dile getiren Yarkadaş şunları söyledi.



Pasif husumet yokluğu...



“İstanbul 45. asliye hukuk Mahkemesi’nin kararı yürürlüktedir işlemleri ve sonuçları devam etmektedir.

İstanbul il kongresinin iptaline ilişkin bir delege tarafından usul hukuka göre eksik açılan davada Ankara 3. Asliye hukuk Mahkemesi “ pasif husumet yokluğu” sebebiyle davanın reddine karar verdi. Davada İstanbul il Başkanlığı’nın tüzel kişiliğinin olmaması sebebiyle Ankara 3. asliye hukuk Mahkemesi taraf teşkilindeki hata sebebiyle pasif husumet yokluğuna hükmetti.

Mahkeme, Ankara’da kendi dosyasıyla birleşen başka bir davayı da bu kararla birlikte reddetti.



İstanbul süreci devam eder...



İstanbul’da gerçekleşen bir il kongresini ilişkin, dava konusu olayım gerçekleştiği yer mahkemesinin yetkili olması sebebiyle İstanbul asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalarla bu süreç devam edecektir.

Türkiye’de “yargı yok hukuk yok” diyordunuz demek ki varmış. Demek ki hatalı dava açılınca reddediliyor muş demek ki hatalı talepler mutlaka mahkemeden geri dönebiliyormuş.

İşin özeti Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet İstanbul 45. asliye hukuk Mahkemesi’nin yürürlükteki kararıyla görevdedir. Çağrı heyetinin hukuki durumu ancak İstanbul bölge adliye mahkemesinden gelecek bir kararla değişebilir. Bekleyelim görelim.”