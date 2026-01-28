Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, son günlerde yukarı yönlü seyreden altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel piyasalarda artan belirsizliklerin ve güvenli liman arayışının değerli metallere olan talebi artırdığını vurguladı.

Murat Kurtuluş Buyrukçu: Altının yükselişini tahmin ediyoruz

Altının her daim güvenli liman olduğunu vurgulayan ve söz konusu artışı önceden hesapladıklarını kaydeden İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, “Altındaki durumu ve artış olacağını daha önceki konuşmalarımda sürekli belirttim. Ocak ayı içinde 8000 TL’ye yaklaşacağını geçen seneden beri söylüyorum, tahminlerimiz tutuyor. Altın her daim güvenli liman olarak kalmaya devam edecek ama tabii ki kimseye yatırım tavsiyesi yapacak durumumuz yok.” diye konuştu.

“Gümüşün ne olacağını kestiremiyorum”

Ayrıca, son günlerde gümüşte yaşanan ciddi artış hakkında da konuşan Başkan Buyrukçu, Çin ve Rusya’nın gümüş stoklanmasından kaynaklı yukarı doğru artışın yaşandığını söyleyerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Gümüş’ün Çin ve Rusya tarafından stoklanması söz konusu ondan kaynaklı yukarıya doğru bir artış söz konusudur. Şu an için Gümüş’ün de güvenli liman olabileceği gözüküyor. Buna rağmen gümüşün zaman içerisinde ne olabileceğini kestiremiyorum çünkü daha önceden bir takım inişler ve çıkışlar yaşandı. Bakır ile ilgili sosyal medyada söylenen bir takım söylentiler var ancak ben bir artış duymadım ama bu şekilde gelişmeler ara sıra olabiliyor.”