Son Mühür/Merve Turan- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yıkım kararı bulunan Çankaya Katlı Otoparkı nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten Kemeraltı esnafıyla bir araya geldiklerini açıkladı. Saygılı, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Esnafın sorunları yerinde dinlendi
Paylaşımında Kemeraltı esnafının yaşadığı sıkıntıları yerinde dinlediklerini belirten Saygılı, çözüm önerilerinin karşılıklı istişare edildiğini ifade etti. Kemeraltı’nın ticari hayatında önemli bir rol üstlenen esnafın taleplerinin takipçisi olacaklarını vurguladı.
“Mağduriyetin giderilmesi için adım atılacak”
Bilal Saygılı, adalet duygusunu zedeleyen ve ticari hayatı olumsuz etkileyen uygulamalara kayıtsız kalmayacaklarını belirterek, Çankaya Katlı Otoparkı’nın güçlendirilmesi yönünde çalışma yapılacağını, bu süreçte oluşan mağduriyetlerin giderilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
“Kemeraltı yalnız değildir”
Açıklamasında “Kemeraltı yalnız değildir” ifadesine yer veren Saygılı, tarihi çarşının ticari canlılığının korunmasının öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi.