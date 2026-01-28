Son Mühür/ Seçil Ünlü- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İzmir’e yönelik yatırım programında yer alan projelere ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ösen, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yatırım diye sunulan projelerin büyük bölümünün dış krediye dayandığını ve bu kredilerin hükümet tarafından onaylanmadığını vurguladı.

“İlk 6 yatırım kalemi dış kredi”

Paylaşımında yatırım listesine işaret eden Ösen, İzmir için açıklanan programda yer alan ilk altı projenin tamamının dış krediyle finanse edildiğini belirtti. Bu kredilerin uzun süredir onay beklediğine dikkat çeken Ösen, yaşanan durumu sert sözlerle eleştirdi.

İzmir’e ait yatırım programında hangi projeler var?

Paylaşılan görselde yer alan yatırım programında İzmir’e yönelik projeler ve bütçeleri şu şekilde sıralandı:

Elektrikli otobüs alımı (400 adet): 1,2 milyar TL (dış kredi)

Üçyol–Buca Metro Hattı: 18,9 milyar TL (dış kredi) – 24,2 milyar TL (toplam)

Çiğli Tramvay Hattı (22 araç alımı): 1,98 milyar TL (dış kredi)

Konak Tramvay Hattı (22 araç alımı): 1,98 milyar TL (dış kredi)

Arıtma Tesisi: 6,6 milyar TL (dış kredi) – 8 milyar TL

İtfaiye aracı alımı (168 adet): 1,15 milyar TL (957 milyon TL dış kredi)

Küçükmenderes–Beydağ Sulaması: 65 milyon TL

Kemalpaşa Yiğitler Barajı ve Sulaması: 250 milyon TL

Bakırçay Mansap Sulaması: 210 milyon TL

Bergama Bölünçay Göleti: 30 milyon TL

Aliağa–Menemen–Tepeköy 3. Hat: 25,5 milyar TL

Afyon–İzmir Hızlı Tren: 15,7 milyar TL

Ankara–İzmir Hızlı Tren: 38 milyar TL

Torbalı–Tire hat modernizasyonu: 412 milyon TL

Ödemiş–Kiraz Demiryolu: 428 milyon TL

İzmir–Denizli hat yenileme: 280 milyon TL

İzmir Liman Modernizasyonu: 200 milyon TL

İzmir Havalimanı Modernizasyonu: 1,7 milyar TL

Torbalı–Kiraz Yolu: 250 milyon TL

Belevi–Tire Yolu: 210 milyon TL

İzmir–Kuşadası Yolu: 100 milyon TL

Otoyol Kavşağı–Belevi Devlet Yolu: 250 milyon TL

Ege Mahallesi Köprülü Kavşağı: 412 milyon TL

Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları: 300 milyon TL

İzmir–Karaburun Yolu: 200 milyon TL

“Engellenen projeler hizmet gibi sunuluyor”

CHP’li Ösen, açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin krediyle hayata geçirmek istediği projelere onay verilmediğini savunarak, buna rağmen bu projelerin kamuoyuna “hizmet ediliyormuş” gibi sunulmasını eleştirdi.

Ankara–İzmir YHT tepkisi

Yıllardır tamamlanamayan Ankara–İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının da yatırım listesinde yer almasına dikkat çeken Ösen, bu hattın yalnızca İzmir’e hizmet ediyormuş gibi lanse edilmesinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“Manipülasyonda her gün yeni bir seviye”

Ösen, yatırım programı üzerinden yapılan açıklamaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savunarak, “Her gün manipülasyonda yeni bir seviye ile karşılaşıyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.