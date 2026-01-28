Son Mühür/ Seçil Ünlü- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Türkiye’de derinleşen ekonomik krize ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güç, artan işsizlik, düşen alım gücü ve emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısının toplumun her kesimini etkilediğini vurguladı.

“Fabrikalar kapanıyor, işsizlik her geçen gün artıyor”

Ekonomik tabloya dair değerlendirmelerde bulunan Güç, birçok fabrikanın faaliyetlerini durdurduğunu belirterek, işsiz kalan yurttaşların ne yapacağını bilemez hale geldiğini söyledi.

Emeklilerin dahi geçinebilmek için iş aramak zorunda kaldığını ifade eden Güç, mevcut emekli maaşlarının yoksulluk sınırının bile altında kaldığını dile getirdi.

“Halk benzeri görülmemiş bir çaresizlik içinde”

Toplumun ağır bir ekonomik baskı altında olduğunu vurgulayan Güç, halkın yaşam mücadelesinin her geçen gün zorlaştığını belirtti.

Güç, “Vatandaşlarımız nasıl geçineceğini değil, artık nasıl yaşayacağını düşünür hale geldi” sözleriyle yaşanan krizin boyutuna dikkat çekti.

“Market ve pazar korku haline geldi”

Güç, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarının halkı markete ve pazara gitmekten bile korkar duruma getirdiğini söyledi.

Fiyatların yüzde binlere varan oranlarda arttığını hatırlatan Güç, buna karşın gelirlerin aynı oranda artmadığını ifade etti.

“CHP iktidarı alım gücünü yeniden yükseltecek”

Açıklamalarında çözümün Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olduğunu vurgulayan Güç, CHP’nin ekonomi politikalarıyla halkın alım gücünün yeniden artacağını savundu. Güç, “Alım gücü düşen vatandaşlarımızın imdadına CHP iktidarı yetişecek” dedi.

“Bu krizden Türkiye’yi CHP çıkaracak”

Ekonomik ve sosyal krizin aşılmasının mümkün olduğunu belirten Güç, CHP iktidarıyla birlikte halkın rahatlayacağını ifade etti.

Güç, “Bu ekonomik ve sosyal krizi CHP iktidarı sona erdirecek. Halkımız rahatlayacak, Türkiye rahatlayacak” sözleriyle açıklamasını tamamladı.