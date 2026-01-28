Son Mühür / Seçil Ünlü - CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, yazılı açıklamasında; kimliği, inancı, dili ya da yaşadığı yer fark etmeksizin bombalar altında kalan çocukların ve şiddete, açlığa, sürgüne zorlanan kadınların yaşadığı acının ortak ve evrensel olduğunu vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, resmi X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''Alevi, Kürt, Dürzi, Filistinli, Ezidi, Afrikalı, Ukraynalı…

İnancı, kimliği, dili ne olursa olsun; bombanın altında kalan çocuğun adı yoktur, tecavüze uğrayan kadının acısı evrenseldir. Savaş; kadın bedenini ganimet, çocukları istatistik, yoksulluğu kader gibi sunan bir barbarlıktır.

Ve artık şunu açıkça söylemek zorundayız:

Savaşları meşrulaştıranlar, terörü araçsallaştıranlar, sivillerin ölümünü “kaçınılmaz” diye açıklayanlar bu suçun ortağıdır. Hiçbir ideoloji, hiçbir “güvenlik” bahanesi, hiçbir kutsal söylem; bir çocuğun öldürülmesini, bir kadının sürgüne, açlığa, şiddete mahkum edilmesini aklayamaz.''

'Çifte standart' vurgusu

''Bugün uluslararası insan hakları sözleşmeleri kağıt üzerinde var ama sahada yoksa,

Cenevre Sözleşmeleri yalnızca arşivlerde duruyorsa, Birleşmiş Milletler suskun, büyük güçler çıkar hesabındaysa; ortada bir hukuk değil, çifte standart düzeni vardır.

Biz bu düzene razı olamayız. Vicdanları kanatan bu düzeni tümden redddetmeliyiz. Kadınların ve çocukların hayatını pazarlık konusu yapan hiçbir savaşı, sivillerin ölümünü görmezden gelen hiçbir politikayı, şiddeti kutsayan hiçbir dili kabul etmemeliyiz.

Barış; güçlülerin lütfu değil, halkların hakkıdır.

Ve biz, dünyanın neresinde olursa olsun, Eziyet gören kadınların, korkuyla büyüyen çocukların, yok sayılan halkların yanında olmaya devam edeceğiz.

Sessiz kalmayacağız.

Unutmayacağız.

Normalleştirmeyeceğiz.''