Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Yapılan son değerlendirmelere göre 29 Ocak Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren İzmir genelinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına etkili olacak. Rüzgâr hızının 50–70 km/saat, yer yer 70–80 km/saat, yüksek kesimlerde ise 90 km/saat’e kadar çıkması bekleniyor. Fırtınanın 30 Ocak Cuma günü saat 03.00’e kadar sürmesi öngörülüyor.

Çatı uçması ve ağaç devrilmesi riski

Yetkililer, fırtınayla birlikte şu risklere karşı uyarıda bulundu:

Ulaşımda aksamalar

Çatı uçmaları

Ağaç ve direk devrilmeleri

Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri

Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Tüm İzmir risk altında

Uyarının merkez ilçeler dahil olmak üzere İzmir genelini kapsadığı bildirildi. Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova, Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevre ilçelerde fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Vatandaşa çağrı

Yetkililer; balkon ve çatılardaki eşyaların sabitlenmesini, denize açınılmamasını, ağaç ve direk altlarından uzak durulmasını, sobalı evlerde baca güvenliğine özellikle dikkat edilmesini istedi.