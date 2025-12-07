Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde dün sabah meydana gelen otobüs kazası, İzmir’de yaşayan 34 yaşındaki down sendromlu Eda Bayrak’ın hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntüye yol açtı. Eda Bayrak ve annesi Ayşegül Bayrak, İzmir’den Gaziantep’e doğru yola çıkmıştı. Yolculuğun bitmesine yalnızca bir saat kala meydana gelen kazada Eda, diğer 6 kişiyle birlikte hayatını kaybetti. İzmir’de uzun yıllardır piyano eğitimi alan ve sahnedeki başarılarıyla dikkat çeken Eda Bayrak, hayata bağlılığı ve müzik sevgisiyle tanınıyordu.

Piyano tutkusu ile tanınmıştı

Eda Bayrak, daha önce İhlas Haber Ajansı’na verdiği röportajda en büyük hayalinin Fazıl Say ile tanışmak ve sahneye çıkmak olduğunu söylemişti. Down sendromuna rağmen müzikle kurduğu güçlü bağ, annesi Ayşegül Bayrak ile ilişkisine de yansıyor; ikilinin duygulandıran anları sık sık haberlere konu oluyordu. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan anne Ayşegül Bayrak’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlanacak

Feci kazada yaşamını yitiren Eda Bayrak’ın cenazesi, memleketi Gaziantep’teki Bahaeddin Nakıpoğlu Camiinde ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Eda Bayrak’ın İzmir’den yükselen piyano melodileri, onu tanıyanların hafızasında yaşamaya devam edecek.