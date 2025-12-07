2’nci Lig Beyaz Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, sahasında ağırladığı Ankaragücü karşısında istediği sonucu alamadı. Konuk ekip, karşılaşmanın 8’inci dakikasında Arda Doğan’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bir oyuncu eksik oynamasına rağmen etkili ataklar geliştiren Ankaragücü, 28’inci dakikada Enes Tepecik’in golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı. Bu gol, mücadelenin skorunu belirledi.

İlk yarıyı önde kapatan Ankaragücü skoru korudu

Devreye 1-0 önde giren Başkent temsilcisi, ikinci yarıda da savunma disiplininden taviz vermedi. Bucaspor 1928’in beraberlik arayışları sonuçsuz kalınca mücadele konuk ekibin galibiyetiyle sona erdi.

Bucaspor 1928 düşme hattından çıkamadı

İç sahada kaybeden Bucaspor 1928, 9 puanda kalarak düşme hattından uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi. Üç puanı hanesine yazdıran Ankaragücü ise puanını 19’a yükseltti.