Son Mühür- Bornovalı'nın derdini yüzyüze dinleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sürdürdüğü saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda son durak Bornova'nın köklü yerleşim yerlerinden biri olan Yeşilova Mahallesi oldu.

Mahallenin ihtiyaçları masaya yatırıldı

Ziyarette Başkan Eşki’ye Yeşilova Mahalle Muhtarı Sevda Korkmaz ve Bornova Belediyesi’nin ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan saha turunda, alt yapıdan üst yapıya, park ve yeşil alanlardan sosyal hizmetlere kadar mahallenin tüm ihtiyaçları masaya yatırıldı.

“Bornova’yı sokaktan yönetmeye devam edeceğiz”

Kararların makam odasında değil, Bornovalı hemşehrilerimizin arasında alındığından bahseden Eşki "Bizim belediyecilik anlayışımızda kararlar makam odalarında değil, Bornovalı hemşehrilerimizin arasında alınır. Yeşilova’da sokak sokak gezerek, esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan dinledik.

Amacımız Bornova’nın her köşesine eşit, adil ve nitelikli hizmet götürmek. Mahallemizin eksiklerini biliyoruz, vatandaşımızın ne beklediğini çok iyi anlıyoruz. Tüm birim müdürlerimizle buradayız; çünkü tespit ettiğimiz sorunları bürokratik engellere takılmadan, yerinde ve anında çözüme kavuşturmak istiyoruz. Bornova’yı ortak akılla, sokaktan yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Sokaklar, temizlik ve çocuk alanları gündemde

Gerçekleşen saha taramasında özellikle sokak yenileme çalışmaları, temizlik hizmetleri ve çocuk oyun alanlarının modernizasyonu konuları öne çıktı. Muhtar Korkmaz’ın ilettiği mahalle taleplerini not alan ve birim müdürlerine anında talimat veren Başkan Eşki, eksiklerin en kısa sürede giderileceğinin sözünü verdi. Yeşilova sakinleri, belediye başkanını ve ekibini mahallelerinde görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gösterilen yakın ilgi ve dinamik çalışma anlayışı için Başkan Eşki’ye teşekkür etti.