Son Mühür/ Beste Temel- Bornova'nın sokakları bugün şafak vakti süpürgeler ve tazyikli sularla yıkandı. Başkan Ömer Eşki, Dünya Temizlik Günü'nde makam odasında oturmadı. Doğrudan Yeşilova ve Karacaoğlan mahallelerindeki dev operasyonun tam ortasına indi.

Temizlik işçileriyle birlikte sahada ter döken Eşki, ilçenin en temel gerçeğini rakamlarla yüzlere çarptı. İzmir'in en yüksek çöp yükünü taşıyan Bornova'da mesai aralıksız sürüyor. 360 personel ve 49 araçlık dev filo üç vardiya halinde sokak aralarını tarıyor. Ancak belediye ne kadar güç toplarsa toplasın, sorun sahadaki zihniyet değişmeden çözülmüyor.

Çöp dağlarının arkasındaki gerçek

İzmir’in sanayi ve nüfus yoğunluğuyla öne çıkan kalbi Bornova, aynı zamanda şehrin en çok çöp üreten ilçesi konumunda. Başkan Eşki, yürütülen faaliyetleri "İzmir'deki en büyük kamusal operasyon" olarak nitelendiriyor. Devasa kadrolar, özel araçlar, gece gündüz dönen çarklar... Hiçbiri tek başına yetmiyor.

Sorun sadece atık miktarında değil, atık bilincinde düğümleniyor. Vatandaşlar hacimli ev eşyalarını, molozları ve çöpleri konteynerlerin etrafına gelişigüzel bırakıyor. Ücra köşelere atılan her çöp, bir süre sonra şehre geri dönüyor.

"En büyük temizlik kirletmemek"

Saha denetimleri sırasında mahalle sakinlerine seslenen Bornova Belediye Başkanı, net bir çağrıda bulundu. Vatandaşların desteği olmadan bu mesainin sonuca ulaşamayacağını vurgulayan Eşki, sorumluluk çağrısı yaptı.

"Biz bu kenti çocuklarımıza bırakacağız" diyen Eşki, temiz bir geleceğin temel kuralını hatırlattı. Çöplerin doğru bertaraf edilmemesinin faturasını yine tüm kentin ödediğini belirten başkan, herkesi daha duyarlı davranmaya davet etti. Temizlik seferberliği ilçe genelinde hız kesmeden devam ediyor.

