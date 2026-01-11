Son Mühür/ Beste Temel - Pınar Düğün Salonları’nda düzenlenen genel kurul, oda üye sayısının iki katına yaklaşan katılımla yapıldı. Genel kurula İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata başta olmak üzere çok sayıda meslek odası başkanı, oda yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Ortaya çıkan tablo, Pınarbaşı esnafının odasına ve seçilmiş yönetimine duyduğu güvenin güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi.

“Emeğin değerini büyütecek projeler”

Genel kurulda konuşan Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, oda yönetiminin temel hedeflerini paylaştı. Çulhaoğlu, esnafı ulusal market zincirleriyle rekabet edebilecek yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını vurguladı. Dijitalleşmenin bir tercih değil zorunluluk olduğuna dikkat çeken Çulhaoğlu, ustalık geleneği ile dijital dünyayı bir araya getiren bir model inşa edeceklerini ifade etti.

Mesleki eğitim programlarıyla nitelikli iş gücünün güçlendirilmesi, yurttaşların meslek sahibi yapılması ve pazarı büyüten, maliyetleri düşüren projelerle alın terinin değerinin artırılması hedefleri öne çıktı. Çulhaoğlu, oda anlayışlarının “dükkân ışıkları sönmesin, bereket kapıdan eksik olmasın” ilkesine dayandığını kaydetti.

Birlikten övgü: “örnek oda”

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı İzmir genelinde örnek gösterdiklerini söyledi. Ata, oda yönetiminin çalışkanlığı, samimiyeti ve esnafın sorunlarına yaklaşımıyla 128 odaya ilham verdiğini belirtti.

Pınarbaşı’nda atılan adımların birlik çatısı altında karşılık bulduğunu kaydeden Ata, ortaya konan emek ve uyumun esnaf teşkilatının geleceği adına güçlü bir imza niteliği taşıdığını ifade etti.

Genç ve dinamik kadro göreve başladı

Genel kurulun dikkat çeken başlıklarından biri de yönetim ve denetim kurullarının yapısı oldu. Türkiye genelinde esnaf odaları arasında en genç ve en dinamik ekiplerden biri, yatay liste anlayışıyla, ortak aklı ve katılımcı yönetim modelini esas alarak göreve başladı.

Üyelerin “tek liste” iradesiyle sandıkta buluşması, teşkilat içi birlik ruhunun ve kurumsal olgunluğun somut göstergesi olarak yorumlandı.

“Ahi Evran düsturu rehberimiz”

Genel kurul sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Cezmi Çulhaoğlu, kendilerine verilen sorumluluğun bilinciyle hareket edeceklerini vurguladı. Ahi Evran anlayışını temel alan bir yönetim modeliyle esnaf ve sanatkârların hak ettikleri değere ulaşması için çalışacaklarını ifade etti.

Yeni dönemde adalet, şeffaflık, katılımcılık ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin oda yönetiminin temel rehberi olacağı kaydedildi.

Genç, dinamik ve vizyoner kadrosuyla yeni döneme güçlü bir başlangıç yapan Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın, önümüzdeki dört yılda esnafın ekonomik gücünü artırmaya ve mesleki dayanışmayı büyütmeye yönelik projelerde etkin rol üstlenmesi bekleniyor. Genel kurulda ortaya çıkan yüksek katılım ise bu hedeflerin en güçlü teminatı olarak öne çıktı.