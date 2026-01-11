Son Mühür/ Seçil Ünlü - Karşıyaka Belediyesi, yoğun okul temposu nedeniyle yıl içinde merkeze katılamayan çocuklar ve gençler için yarıyıl tatilini fırsata çevirdi. Bilimsel ölçüm ve değerlendirme yöntemleriyle çocukların sportif potansiyelini ortaya koyan merkez, tatil boyunca da faaliyetlerini sürdürerek gençlerin yeteneklerini keşfetmesine imkân sağladı.

İmbatlı Mahallesi Anadolu Caddesi No:358 adresinde, Suat Cemile Balcıoğlu Spor Salonu bünyesinde hizmet veren merkez için başvurular belediyenin resmi kanalları üzerinden alındı. Başvurunun ardından uzman antrenörler tarafından çocukların yaş grubu ve ihtiyaçlarına göre program oluşturuldu, ailelere uygun gün ve saat için randevu verildi.

8–18 yaş grubuna bilimsel ölçüm

Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi’nde 8–18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere test uygulandı. Sistemin çalışabilmesi için başvuru yapan çocuğun 8 yaşını doldurmuş olması şartı arandı.

Ölçüm sürecinde; dayanıklılık, çeviklik, kuvvet, esneklik, reaksiyon hızı ve koordinasyon başta olmak üzere 16 farklı başlık altında testler gerçekleştirildi. Dijital altyapı sayesinde sonuçlar anlık olarak değerlendirildi, her çocuk için ayrıntılı performans raporları hazırlanarak ailelerle paylaşıldı.

“Sporu yaşamın parçası haline getirme hedefi”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, merkez aracılığıyla çocukların bilimsel veriler ışığında en uygun branşlara yönlendirildiğini belirtti. Son bir yılda binden fazla çocuğa ve gence ulaşıldığını kaydeden Ünsal, yarıyıl tatilinin özellikle yıl içinde fırsat bulamayan öğrenciler için planlandığını ifade etti.

Ünsal, sporun yalnızca fiziksel değil, zihinsel ve sosyal gelişim açısından da temel bir araç olduğuna dikkat çekerek, Karşıyaka’da sporu yaşamın doğal bir parçası haline getirme hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.