Türk eğlence sektöründe dans yeteneği, beyaz perdedeki rolleri ve güçlü sesiyle geniş bir kitleye ulaşan çok yönlü yıldızın yaşam öyküsü arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Henüz lise sıralarındayken ailesinin maddi yükünü sırtlayarak çalışma hayatına atılan ünlü sanatçının, zorluklarla başlayan yolculuğu pırıltılı sahnelere uzandı.

PINAR ELİÇE KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ VE AİLESİ KİMDİR?

1972 senesinde Yugoslavya sınırları içerisinde hayata gözlerini açan ünlü sanatçı, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Balkan topraklarında başlayan çocukluk dönemi, ailesinin Türkiye'ye göç etme kararı almasıyla İstanbul'a taşınmıştır. Eskiden şarkıcılık yapan annesi Güneş Eliçe'nin sanat geçmişinden etkilenen isim, eğitim gördüğü Ticaret Lisesi yıllarında ev ekonomisini idare etmek maksadıyla erken yaşta eğlence dünyasına giriş yapmıştır.

ORYANTAL DANSTAN MAKSİM GAZİNOSU ASSOLİSTLİĞİNE UZANAN YOLCULUĞU

Şöhret basamaklarını tırmanışı, 1988 senesinde Türkiye'nin en prestijli mekanlarından Maksim Gazinosu'nda oryantal dansçı olarak izleyici karşısına çıkmasıyla ivme kazandı. Bu kulvardaki şöhretini "Turkish Belly Dancing" adlı VCD projesiyle taçlandıran yetenekli isim, bir süre sonra kariyer rotasını müzikal eğitime çevirdi. Aksaray Musiki Cemiyeti bünyesinde şan dersleri alan sanatçı, 1992'de aynı gazinonun sahnesine bu kez assolist unvanıyla çıktı. O dönemki başarılarıyla, mekanda Sibel Can'ın ardından en güçlü ikinci figür olarak anılmaya başlandı.

MÜZİK ALBÜMLERİ VE OYUNCULUK YAPTIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Stüdyoya girerek ilk profesyonel ses kaydını 1997 çıkışlı "Duydun Mu" albümüyle dinleyicilerine sundu. Müzik marketlerde ilgi gören bu kaseti, 2000 yılında piyasaya sürülen "Alabora" ve 2008'de pop altyapılarıyla hazırlanan "Olur mu Olur!" isimli eserler takip etti. Ses sanatçılığından önce setlerle tanışan deneyimli ismin ilk kamera önü tecrübesi ise 1987 yılına dayanmaktadır. Orhan Elmas'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Necla Nazır ile Fikret Hakan'ın başrollerini paylaştığı "O Bir Melekti" yapımıyla beyaz perdede boy gösterdi. Devam eden yıllarda "Şeytan Sofrası", "Kuzgun" ve "Son Gün Son Gece" adlı görsel projelerde de karakterlere hayat verdi.

PINAR ELİÇE'NİN ESKİ EŞİ ÇETİN ÇAPAN İLE EVLİLİĞİ NE ZAMAN BİTTİ?

Özel yaşantısındaki gelişmelerle de dönem dönem magazin sayfalarında yer bulan sanatçı, 2002 senesinde hayatını Çetin Çapan ile birleştirdi. Medya kameralarından uzak tutulan ve yalnızca aile fertlerinin katıldığı mütevazı bir törenle gerçekleşen bu evlilik akdi beş sene devam etti. Çift, evliliklerini noktalayarak kendi yollarına gitme kararı aldı.