Son Mühür- Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan’ın 16 yaşındaki kızı Su Atacan, ilk kez podyuma çıktı. Modacı Tuba Ergin’in hazırladığı “Miras” adlı defile, Gaziantep’te yer alan tarihi Dolikhe Antik Kenti’nde gerçekleştirildi. Antik atmosferin büyüleyici havasında yürüyen Su Atacan, sade duruşu ve zarafetiyle dikkat çekti.

“Miras” defilesine büyüleyici ev sahipliği

M.Ö. 300’lü yıllara dayanan Dolikhe Antik Kenti, bu yıl 28 Ekim’de düzenlenen “Miras” defilesine ev sahipliği yaptı. Defile, tarih ile modayı bir araya getiren konseptiyle büyük beğeni topladı. Su Atacan’ın podyumdaki performansı, etkinliğin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Annesi gibi genç yaşta başladı

Tıpkı annesi gibi genç yaşta mankenliğe adım atan Su Atacan, Pınar Altuğ’un kariyerine benzer bir başlangıç yaptı. Pınar Altuğ da 16 yaşında modellik yapmaya başlamış, 1994 yılında 19 yaşındayken Türkiye Güzeli seçilerek kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşmıştı.

Tuba Ergin ile ikinci nesil iş birliği

Modacı Tuba Ergin, geçtiğimiz haziran ayında Antalya’daki Hadrian Kapısı’nda düzenlenen tarihi defilede Pınar Altuğ’u podyuma çıkarmıştı. Bu kez Altuğ’un kızı Su ile çalışarak iki kuşağı bir araya getiren Ergin, moda dünyasında nostalji ve gençliği buluşturan bir projeye imza attı.

“Kızımla gurur duyuyorum”

Pınar Altuğ, kızının ilk podyum deneyimi sonrası duygularını dile getirdi. Ünlü oyuncu, “Su’yu sahnede görmek beni çok gururlandırdı. Kendi ayakları üzerinde durduğunu görmek bir anne için en büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.