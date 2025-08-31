Son Mühür/ Begüm Mol- Seksenler dizisinin setinde tanışıp 2015 yılında evlenen ünlü oyuncular, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Çiftin son yayınladığı video ise ilk anda takipçilerine ayrılık sinyali gibi göründü.

Videoda üzgün ifadeleriyle dikkat çeken ikilinin, birlikteliklerini sonlandıracakları düşünülse de kısa süre sonra tüm gerçek ortaya çıktı.

Bebek müjdesi geldi

10 yıldır evli olan çift, paylaşımlarında bebek beklediklerini duyurdu. Haberi bu şekilde açıklamaları sosyal medyada hem sürpriz hem de büyük mutluluk yarattı.

Sosyal medyada tebrik yağdı

Kısa sürede gündem olan video, takipçilerden yoğun ilgi gördü. Yorumlarda, “Ayrılık haberi geliyor sandım, meğer en güzel haberi vermişsiniz” ve “Çok mutlu olduk” ifadeleri öne çıktı. Ünlü çifte çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı gönderildi.