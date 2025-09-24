Sadece uçuş tecrübesiyle değil, uçuş güvenliği alanında da şirkette aktif bir sorumluluk üstleniyor ve LOSA (Line Operation Safety Audit) süreçlerinde görev alıyor. Mesleki yetkinliği ve uluslararası eğitimleriyle biliniyor. Ancak son haftalarda Emre Cömert’in adı, kişisel hayatıyla gündeme taşındı.

Pilot Emre Cömert kimdir?

Emre Cömert, Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu. Havacılık kariyerine 2013 yılında Türk Hava Yolları’nda başladı. 2023 itibarıyla Boeing 737 filosunda kaptan pilotluğa yükseldi. Cömert aynı zamanda “Flight Safety Control Pilot” unvanına sahip. Bu göreviyle uçuş operasyonlarının güvenli şekilde yürütülmesini sağlama, potansiyel riskleri saptama ve önleyici adımlar alma gibi sorumluluklar üstleniyor. Aldığı uluslararası eğitimlerle havacılık emniyetinin önemli isimlerinden biri olarak tanınıyor. Üst düzey teknik bilgisini ve uçuş tecrübesini genç pilotlarla ve ekibiyle paylaşmaya devam ediyor.

Sektördeki profesyonelliği ve uçuş güvenliğine verdiği önem, onu THY’nin reklam yüzü olarak da öne çıkardı. Ama son yaşanan olaylar nedeniyle, adını özel hayatıyla magazin gündemine taşıdı.

Neden gündemde?

Emre Cömert’in son dönemde gündeme gelmesinin nedeni, hakkında açılan boşanma davası ve ortaya çıkan yasak ilişki iddiaları oldu. Cömert’in eşi, evlilikleri boyunca hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti ve çok sayıda delille mahkemeye başvurdu. Dava dosyasına, Emre Cömert’in evli bir hostesle gizli ilişki yaşadığı, bu sürecin üç yıl devam ettiği, çiftin birlikte havalimanı otoparkında güvenlik kameralarına yakalandığı ve bu görüntülerin bilirkişi tarafından doğrulandığı bilgileri eklendi.

İddialara göre, Cömert’in yasak ilişki yaşadığı hostesin kocası da pilot ve iki boşanma davası eş zamanlı olarak devam ediyor. Mahkemeye, hostesin kocasının kredi kartı üzerinden sevgilisine pahalı hediyeler aldığı ve Konaklama-otel kayıtları gibi birçok belge sunuldu. Ayrıca, Cömert ve bazı pilotların ise WhatsApp gruplarında ahlaka uygun olmayan, gayriahlaki paylaşımlar yaptığı iddiası dava dosyasına girdi. Tüm bu gelişmeler, havacılık sektöründe ciddi tartışmalar başlattı ve THY camiasını derinden sarstı.

Kısacası Emre Cömert, hem mesleki unvanları hem de hakkında açılan dava ve özel hayatıyla son günlerde hem magazin hem havacılık gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.