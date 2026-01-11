Rabiye Yıldırım’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınarak Ödemiş’e getirildi. Yıldırım için Hamdibey Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazını Ödemiş İlçe Müftüsü Mustafa Türköz kıldırdı. Emekli hemşire olduğu öğrenilen Yıldırım’ın naaşı, kılınan namazın ardından Ahrandı Mezarlığı’nda defnedildi.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Kazada yaralanan Selim B. (17), Süleyman B. (18), Ünal Ç. (17) ile Hatice Ü’nün (15) Ödemiş Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi devam etti.

Kaza Zafer Mahallesi’nde meydana geldi

Kaza, 8 Ocak’ta Zafer Mahallesi Şehit Turan Emeksiz Caddesi’nde meydana geldi. İbrahim G. (18) idaresindeki 35 TDU 55 plakalı pikap, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki iki araca ve kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Araç, daha sonra bir apartmanın birinci katındaki daireye çarparak durabildi.

Kazada sürücü İbrahim G. ile araçta bulunan Selim B., Süleyman B., Ünal Ç. ve yayalar Hatice Ü. ile Rabiye Yıldırım yaralandı.

Sürücü tutuklandı

Ağır yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rabiye Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü İbrahim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.