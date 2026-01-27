Son Mühür / Yağmur Daştan - Buca Belediyesi’nde emekçilerin maaşlarını alamadığı gerekçesiyle eylem yaptığı kritik süreçte, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın Phuket Adası’na tatile gitmesi siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. 2025’in son günlerine damgasını vuran olay ülke gündemine de yansımış, yaşananlar büyük eleştirilere neden olmuştu. Duman ile ilgili ‘Phuket’ tartışması hala sürerken, Buca’da bir krizin daha patlak vermek üzere olduğu iddia edildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın sendikaya verdiği ödeme taahhüdüne rağmen, belirlenen tarihte işçilere herhangi bir ödeme yapılmadığı öğrenildi.

Belediye bünyesinde çalışan emekçilerin alacaklarının biriktiği ifade edilirken; alacakların geçtiğimiz Meclis’te de yetki istenen ve oy birliği ile kabul edilen krediyle ödeneceği ancak kredi sürecinde yaşanan aksaklık nedeniyle maaş ödemelerinin de yapılamadığı öne sürüldü. İşçilerin alacaklarının 50 bin lirayı aştığı, ek mesailerle birlikte ise rakamın daha da artacağı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre, belediyede görev yapan işçilere henüz asgari ücretin eksik kalan bordro tutarları, fazla mesai alacakları ile daha önce ödenmeyen gıda yardımları yatırılmadı. Yaşanan gelişmelerin ardından işçilerin örgütlü bulunduğu DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şubesi ile belediye arasında bugün saat 14.00’te konuyla ilgili bir görüşme olacağı ifade edildi.

“Somut bir gelişme yok”

DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız ise, “Şu an için somut bir gelişme yok. Banka kaynaklı krediyle ilgili bir sorun olduğu söyleniyor. Takip ediyoruz” dedi.

Gün içinde netlik kazanması bekleniyor

Görüşmeden çıkacak sonuç merakla beklenirken, işçiler alacakların daha fazla ertelenmemesi ve somut bir ödeme takviminin açıklanmasını talep ediyor. Saat 14.00’te yapılacak görüşmenin, Buca Belediyesi’nde tırmanan krizi yatıştırıp yatıştırmayacağı ve yeni bir eylem sürecinin önüne geçip geçmeyeceği ise gün içinde netlik kazanacak.