Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun fiyatlı ve kaliteli kahve anlayışıyla hayata geçirilen İzmirli Kahve, kent genelinde 12 noktada verdiği hizmetle bir milyon bardak satış rakamına ulaştı. Özellikle gençler ve öğrenciler başta olmak üzere geniş bir kesimin ilgi gösterdiği uygulama, İzmir’de kısa sürede yerel bir marka haline geldi.

Uygun fiyatlı ve erişilebilir hizmet

Kasım 2023’te hizmete başlayan İzmirli Kahve, piyasa koşullarına göre yaklaşık yarı fiyatına kahve sunmasıyla dikkat çekiyor. Ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşlara hizmet veren noktalar, aynı zamanda sosyal buluşma alanları olarak da kullanılıyor. Kahveler, alanında uzman baristalar tarafından hazırlanıyor.

12 noktada hizmet

İzmirli Kahve; Konak, Bornova ve Fahrettin Altay metro istasyonları, Kültürpark eski lunapark ve Kaskatlı Havuz çevresi, Fuar İzmir, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası, Buca Kasaplar Meydanı ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), Şato ve Bostanlı noktalarında hizmet veriyor. Şubelerde günlük ortalama binin üzerinde satış gerçekleştiriliyor.

Paket kahve satışı

Tek kullanımlık bardak tüketimini azaltmayı hedefleyen “Kahvem Termosta” uygulaması kapsamında, kendi termosuyla gelen yurttaşlara 10 TL indirim sağlanıyor. Ayrıca 200 gramlık paket kahveler 200 TL’den satışa sunulmaya başlandı.

“Hizmet ağımızı genişletiyoruz”

İzmirli Kahve’de görev yapan barista Kemal Kula, yurttaşların markayı sahiplendiğini belirterek, fiyatların erişilebilir tutulmasına rağmen hizmet kalitesinden ödün verilmediğini söyledi. Kula, menüye yeni ürünler eklendiğini ve paket kahve satışının da başladığını ifade etti.

Öğrenci memnuniyeti

İzmirli Kahve’den yararlanan öğrenciler, özellikle fiyatların dışarıdaki işletmelere göre daha uygun olduğunu vurguluyor. Öğrenciler, kahvelerin lezzeti ve hizmet kalitesinden memnun olduklarını belirtiyor.

Güncel fiyat listesi

İzmirli Kahve’nin sıcak içecek menüsünde;

Espresso: 60/70 TL

Americano: 90 TL

Filtre kahve: 90 TL

Latte: 100 TL

Cappuccino: 100 TL

Flat white: 105 TL

Karamel macchiato: 110 TL

Mocha: 110 TL

White mocha: 110 TL

Türk kahvesi: 50 TL

Soğuk içecek menüsünde ise;

Soğuk kahve çeşitleri

Cool lime: 100 TL

Hibiscus: 100 TL

Toffee nut latte: 105 TL

Soda: 25 TL