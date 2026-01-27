Son Mühür/ Beste Temel - Programda en sert çıkışını MR ve tomografi raporlama hizmetlerine yapan Ahmet Doğruyol, raporlamada hizmet alımı süreçlerinin şeffaf yürütülmediğini söyledi. Doğruyol, “Sözleşmeler elimizde yok. Pek çok sözleşme sır gibi saklanıyor. Şehir hastanelerinin sözleşmeleri de gizli kalıyor. Neyi gizliyoruz, anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

MR ve tomografi raporlarının “kes-kopyala-yapıştır” yöntemiyle hazırlandığına yönelik iddiaları da gündeme taşıyan Doğruyol, “Basın yayın organlarına da yansıdı; kes-kopyala-yapıştır şeklinde rapor yazıldığı ifade ediliyor. Bu bir insanın hayatıyla oynamaktır” dedi.

İzmir örneği: “Kurşun yeleğe hasta raporu düzenlendi”

Doğruyol, İzmir’de radyoloji teknisyenlerinin kurşun yeleklerinin mevzuat gereği kontrol amaçlı görüntülendiğini, ancak raporlama tarafında bunun “hasta çekimi” gibi değerlendirildiğini öne sürdü. Doğruyol, “Kurşun yeleği çekip kontrol için gönderiyorlar. Orada raporlama hizmeti veren şirket bir hastaya çekilmiş gibi rapor yazıyor… Bu samimiyetten uzak” ifadelerini kullandı.

Doğruyol ayrıca raporlama hizmetlerinde “%1 hata payı” konulduğu yönünde iddialar bulunduğunu da aktararak, “Sağlıkta hata payı olmaz. Tahlil ve tetkiklerde vatandaşa en iyi hizmet verilmek zorunda” dedi.

“MR ve tomografi sayısı patladı, malpraktis baskısı hekimi tedirgin ediyor”

Türkiye’de görüntüleme sayısının arttığını söyleyen Doğruyol, hekimlerin malpraktis davaları ve yüksek tazminat riskleri nedeniyle daha fazla tetkike yöneldiğini savundu. “Hekim ‘sorumluluk altına girmeyeyim’ diye MR’ını, tomografisini, tahlil ve tetkiklerini genişletiyor; sayı bu nedenle artıyor” değerlendirmesini yaptı.

“Sağlık ticaret olmaz” vurgusu, özel hastanelerde denetim çağrısı

Doğruyol, “Sağlıkta özelleştirme olmaz. Sağlık ticaret olmaz. Sağlık rant kapısı olmaz” sözleriyle sağlık politikalarını eleştirdi. Özel hastanelerde ve hizmet alımı yapılan alanlarda denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Doğruyol, “Suistimallerin üstü örtülmeden araştırılması, incelenmesi ve cezasının verilmesi gerekir” dedi.

Enflasyon ve maaşlar: “Memurun, emeklinin cebinden çalınıyor”

Programda ekonomi başlığına da giren Doğruyol, enflasyon oranlarındaki tutarsızlıklar üzerinden TÜİK verilerine güvensizlik iddiasını dile getirdi. 2025 Ocak enflasyonunu örnek gösteren Doğruyol, “Memurun emeklinin cebinden 5 puanı çaldınız demektir” ifadesini kullandı.

2026 Ocak enflasyonunun 3 Şubat’ta açıklanacağını hatırlatan Doğruyol, “%3’ün altında çıkacağını düşünmüyorum, belki daha yüksek çıkar” dedi. En düşük emekli maaşı tartışmasına da değinen Doğruyol, 20 bin lira ile geçinmenin mümkün olmadığını savundu; maaşların prim gün sayısı ve ödenen prim düzeyine göre kademeli düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Ambulansa ceza tepkisi

Doğruyol, programda ambulanslara kesilen trafik cezalarını da gündeme getirdi. Yeşildere Caddesi’nde radar kaynaklı kesilen bir cezayı örnek gösteren Doğruyol, “Görev başındaki ambulansın içi boş mu dolu mu, hasta taşıyor mu taşımıyor mu diye irdelenmesi doğru değil” dedi.

Kırmızı ışıkta “kontrollü geçiş” ile “trafiği tehlikeye atma” arasında ayrım yapılması gerektiğini savunan Doğruyol, görevdeki ambulanslara ceza kesme yaklaşımının standarda bağlanmasını istedi.

Aile hekimliği yönetmeliği

Aile hekimliğiyle ilgili düzenlemelere dair de eleştiriler getiren Doğruyol, yönetmelik hazırlanırken sahadaki muhataplarla çalıştay yapılması gerektiğini söyledi. “Aile hekimliği derneğini çağır, sendikaları çağır, altyapı oluştur” diyen Doğruyol, uygulamaların çalışanları cezalandıran bir yapıya dönüşmemesi gerektiğini savundu.

Sendika üyeliği ve siyasallaşma: “e-devlet üzerinden olmalı”

Sağlık kurumlarında siyasallaşma iddiasını da dile getiren Doğruyol, sendika üyeliklerinin e-Devlet üzerinden yapılması gerektiğini belirtti. Küçük derneklerin bile e-Devlet üzerinden üye kaydı yapabildiğini hatırlatan Doğruyol, kamu çalışanlarının sendika üyeliği sürecinde yaşanan bürokratik ve idari baskı tartışmalarına dikkat çekti.

Bozyaka Hastanesi ve İzmir yatırımları

Doğruyol, İzmir’de Bozyaka Hastanesi sürecine ilişkin görüşlerini de paylaştı. Bozyaka’da hizmetin tamamen durmasının vatandaşları şehir hastanesine veya özel hastanelere yönelttiğini savunan Doğruyol, Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde yatak sıkıntısı yaşandığını söyledi. Bozyaka’nın kısa sürede bitirilemeyeceğini iddia eden Doğruyol, “5 yıldan önce bitmez” ifadelerini kullandı.