Son Mühür - Almanya Gençlik Köprüsü kapsamında yürütülen “Her Damla Önemli, Suyunu Koru Yaşamını Sürdür” projesi, Özel KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin aktif katılımıyla güçlü bir uluslararası eğitim ve çevre iş birliğine dönüştü. Clemens Brentano Europaschule Lollar ile ortak yürütülen proje; çevre bilinci, suyun sürdürülebilir kullanımı ve iklim değişikliği başlıklarında gençlerin farkındalığını artırmayı hedefledi.

Proje sürecinde iki yıl boyunca toplam 36 öğrenci ve 4 öğretmen görev aldı. Aralık 2024’te Almanya’da başlayan çalışmalar, Nisan 2025’te Türkiye ayağıyla sürdü. İkinci yıl faaliyetleri 19–25 Ocak 2026 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirildi. Projenin Haziran 2026’da Türkiye’de yapılacak son etkinliklerle tamamlanması planlandı.

Çevre politikaları masaya yatırıldı

Almanya’daki ikinci yıl programı kapsamında öğrenciler, yerel siyasi parti temsilcileri Thomas Brunner ve Dr. Gerhard Noeske ile bir araya geldi. Öğrenciler, çevre politikaları ve su yönetimi üzerine hazırladıkları soruları yönelterek görüş alışverişinde bulundu. Bu buluşmalar, gençlerin çevresel sorunlara yönelik çözüm üretme becerilerini geliştirmesinin yanı sıra aktif vatandaşlık bilinci kazanmalarına da katkı sundu.

Gala gecesinde uluslararası buluşma

Proje kapsamında düzenlenen gala gecesi, öğrenci sunumları ve konuşmalarla dikkat çekti. Programa; Clemens Brentano Europaschule Lollar Okul Müdürü Andrej Keller, Özel KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Nuray Gowans, Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Belediye Başkanı Jan-Erik Dort ve Okul İşleri Daire Başkanı Christopher Lipp katılarak projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gala gecesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğu tarafından organize edilen özel müzik dinletisi gerçekleştirildi. Frankfurt’tan gelen Türk müzik öğretmenlerinin seslendirdiği türküler, kültürel etkileşimi güçlendirdi.

Eğitimcilere teşekkür

Projenin her aşamasında görev alan eğitimciler, öğrencilerin hem çevre bilinci kazanmasında hem de uluslararası deneyim edinmesinde belirleyici rol üstlendi. Okul müdürleri Nuray Gowans ve Andrej Keller’in yanı sıra öğretmenler Dr. İrfan Ortaç, Serpil Baydar, Cengiz Kotan ve Katrin Akyüz, projeye sundukları katkılarla sürece değer kattı.

KOSBİ’den sürdürülebilir geleceğe güçlü mesaj

“Her Damla Önemli” projesi, KOSBİ’nin eğitim ve çevre alanındaki uluslararası iş birliklerine verdiği önemi ortaya koyarken, gençlerin sürdürülebilir bir gelecek için birlikte üretme ve sorumluluk alma bilincini geliştiren örnek bir çalışma olarak öne çıktı.