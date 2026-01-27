Son Mühür / Osman Günden - İzmir'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş’nin başvurusu sonucunda hazırlanmış olan Balçova’daki imar planı değişikliğinde dikkat çeken bir gelişme daha gündeme geldi. Tapuda İnciraltı Mahallesi'ne kayıtlı olan 8 bin 854 metrekare ve 25034 ada 1 parselle ilgili olarak yeni bir gelişme daha gündeme geldi.

Parsele ait 5 binlik nazım planı ve binlik uygulama imar planının ardından yaşanan yeni gelişme çerçevesinde, 25 bin ölçekli çevre düzeni planı değişikliğinin askıya çıkarıldığı öğrenildi.

Karar yargıya taşındı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı plan çerçevesinde; plan değişikliği kapsamında parsel statüsünün bir kısmı 'Yüksek Öğretim Alanı', 'Turizm Merkez Sınırında' kalan parsel statüsü ise 'Kentsel Yerleşik (Meskun) Alanlar' şeklinde değişime tabii tutuldu.

Verilen kararın ardından TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nden yazılı bir açıklama geldi. TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, meclis gündemine gelmeden önce plan değişikliği konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine uyarıda bulunulduğu ancak uyarıların üyeler tarafından dikkate alınmadığı kaydedildi. Plan değişikliği kararının ardından TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından yargıya başvurulurken; imar planı değişiklikleriyle sermayeye devredilmesi eleştirildi.

Yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki EGE ŞEHİR Yapı Planlama Müşavirlik Ve Teknoloji A.Ş. tarafından yapılan başvuru ile, Balçova İlçesi Çetinemeç Mahallesi 25034 ada 1 parselin imar planlarında “Belediye Hizmet Alanı” olan kullanım kararının “Ticaret–Turizm Alanı’na’’ dönüştürülmesine yönelik plan değişikliği Eylül ayı içerisinde gündeme getirilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği meclis gündemine gelmeden önce, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine açık bir çağrı yapılarak bu düzenlemenin reddedilmesi gerektiği tarafımızca kamuoyuna duyurulmuş, ancak uyarılarımıza rağmen; mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki EGE ŞEHİR A.Ş. ve Balçova Belediyesi’ne ait olan bu taşınmazın kullanım kararı Ticaret–Turizm Alanı olarak değiştirilmiştir.

Bu karar, Odamız tarafından yargıya taşınmıştır.

Tüm itirazlarımıza ve 1/5000 ve 1/1000 Planlara ilişkin devam eden hukuki sürece rağmen; 12 Ocak 2026 tarihli İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde yer alan 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı değişiklikleri incelendiğinde, kamuoyuna ve Meclis üyelerine yaptığımız uyarıların dikkate alınmadığı, üst ölçekli planlarda da aynı tavrın sahiplenildiği açıkça görülmektedir.

Kamuya ait taşınmazların, imar planı değişiklikleri yoluyla sermayenin tasarrufuna bırakıldığı, kamusal kullanımın sistematik biçimde ortadan kaldırıldığı bir anlayışla karşı karşıyayız.

İktidar tarafından muhalif belediyelere yönelik ağır mali baskılar sürerken; muhalif yerel yönetimlerden beklenen, kamu mülklerini koruyan, kamusal yararı esas alan politikalar geliştirmeleridir.

Buna karşın, kamuya ait taşınmazların özelleştirilmesine ve sermayeye devrine zemin hazırlayan bu anlayış asla kabul edilemezdir.

Kent hakkını, kamusal alanları ve İzmir’in geleceğini savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."