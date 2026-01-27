Son Mühür / Osman Günden - İzmir’de etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kent genelinde yoğun bir mücadele yürütülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarına karşı tüm ekipleriyle sahaya çıkarak su baskını ve fırtına kaynaklı risklere müdahale etti.

Metrekareye düşen yağış miktarı dikkat çekti

Meteorolojik verilere göre sabah saat 09.00 itibarıyla İzmir kent merkezinde metrekareye 47,5 kilogram yağış düştü. İlçe bazında ölçülen yağış miktarları ise bazı bölgelerde çok daha yüksek seviyelere ulaştı. En fazla yağış Dikili Çukuralan’da metrekareye 87,1 kilogram olarak kaydedilirken, Bergama İncecikler’de 66,2 kilogram, Balçova’da 57,6 kilogram yağış ölçüldü. Buca, Bornova, Karabağlar ve Konak’ta da metrekareye düşen yağış miktarı 46 kilogramın üzerine çıktı.

1.300’ü aşkın personel, yüzlerce araç görevde

Kent genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 1.314 personel, 342 araç ve 200 pompa aktif olarak görev aldı. Yağışın başladığı andan itibaren belediye ekipleri tarafından 289 ihbara müdahale edildi. Çalışmaların özellikle su baskını ve ulaşımı etkileyen noktalarda yoğunlaştığı bildirildi.

AKOM koordinasyonunda önleyici plan devrede

Yağış öncesinde AKOM koordinasyonunda hazırlanan kuvvetli yağış, sel ve fırtına müdahale planı uygulamaya alındı. Bu kapsamda itfaiye, su ve kanalizasyon, fen işleri, yol yapım, park ve bahçeler ile zabıta ekipleri riskli bölgelerde önceden konuşlandırıldı. Amaç, ihbarlara en kısa sürede müdahale edilmesi ve olası zararların önüne geçilmesi oldu.

İtfaiye, İZSU ve park ekipleri yoğun mesai yaptı

İtfaiye ekiplerine toplam 49 ihbar ulaştı. Bu ihbarların büyük bölümünü su baskınları oluştururken, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri de kayıt altına alındı. Park ve Bahçeler ekipleri devrilen ağaçlara müdahale ederek tehlike oluşturan alanları güvenli hale getirdi. Su ve kanalizasyon birimleri ile 153 HİM Çağrı Merkezi’ne ise 240 ihbar iletildi. Başvuruların çoğunluğu ev ve yol su baskınlarıyla ilgili oldu.

Kordon’da sel kapıları kapatıldı

Deniz seviyesindeki yükselme ihtimali ve devam eden yağışlar nedeniyle Kordon bölgesinde önleyici tedbirler alındı. Yol yapım ve bakım ekipleri, sel kapılarını devreye alarak olası taşkın riskine karşı önlem aldı. Kent genelindeki tüm gelişmeler, meteorolojik veriler ve saha bilgileri eş zamanlı olarak izlenerek yönetildi.

Vatandaşlara uyarı: 153 üzerinden ihbarda bulunun

Yetkililer, yağış ve fırtınanın etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzlukları 153 HİM Çağrı Merkezi üzerinden bildirmelerini istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleriyle 7 gün 24 saat esasına göre sahada olmaya devam edeceği vurgulandı.