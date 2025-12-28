Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın Venezuela petrolğne yönelik abluka kararı sonrası yukarı yönlü hareketlenen petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna arasında dört yıldır devam eden savaşın bitme sinyalleri vermesiyle düşüşe geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 20 maddelik barış planına son düzeltmeler için Beyaz Saray'da Trump'la buluşacak.

Bu gelişmenin duyulmasının ardından geçtiğimiz Cuma günü petrol fiyatları yüzde 2'den fazla düşüş göstermişti.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 2,57 düşüşle varil başına 60,64 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise yüzde 2,76 düşüşle 56,74 dolara indi.

Arz kesintileri, petrol fiyatlarının 16 Aralık'taki yaklaşık beş yıllık en düşük seviyesinden son seanslarda toparlanmasına yardımcı olsa da , 2020'den bu yana en sert yıllık düşüşünü kaydetmeye doğru ilerliyorlar.

Son bir yılda yüzde 20'lik düşüş var...



Ham petrol üretimindeki artışın gelecek yıla doğru petrol fazlası endişelerine yol açmasıyla Brent ve WTI yıllık bazda sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 21 oranında düşüş gösterdi.

Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Aralık ayı petrol piyasası raporunda yer alan verilere göre, küresel petrol arzı gelecek yıl talebi günlük 3,84 milyon varil aşacak.

20 maddelik barış planı masada...

Yatırımcılar, Rusya-Ukrayna barış sürecindeki gelişmeleri ve bunun gelecekteki petrol fiyatları üzerindeki olası etkisini yakından takip ediyor; zira bir barış anlaşması, Rusya'nın petrol sektörüne uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasına yol açabilir.

Zelenskiy , savaşın sona ermesi için yapılan görüşmelerdeki en büyük engel olan bölgesel sorunları Pazar günü Florida'da Trump ile görüşecek.

Bu sırada 20 maddelik bir barış çerçevesi ve güvenlik garantileri anlaşması da tamamlanmak üzere.

Trump'la buluşma öncesi açıklamalarda bulunan Zelenskiy, "Yeni yıla kadar birçok konuda karar alınabilir. Rusya ateşkesi kabul ederse, üzerinde anlaşmaya varılan barış çerçevesi konusunda referandum düzenlemeye hazırım'' mesajı vermişti.