Son Mühür- Pandemi sonrası gösterdiği performansla küçük yatırımcının yüzünü güldüren Borsa İstanbul bu yıl hayal kırıklığı yaratan bir tablo yaratmaktan kurtulamadı.

İBB'ye yönelik soruşturmanın ardından sıkıntılı bir süreç yaşayan BIST 100 endeksi, CHP'nin kurultay iptal davasında mutlak butlan ihtimali nedeniyle toparlamakta zorlanmış, ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik başlattığı ticari savaşlar da endeksi olumsuz etkilemişti.

Altın, gümüş ve faizin gölgesinde kalan BIST 100 endeksi bir anlamda 2022 yılındaki performansını mumla aratan bir noktada bulunuyor.



Dolar bazlı getiri negatif...



Pandemi dönemi sonrası hızla yukarı yönlü hareketlenen Borsa İstanbul 2022'de dolar bazlı yüzde 111, TL bazlı ise tam yüzde 196 getiri sağlamıştı.

2025'in son haftasında TL bazlı getiri yüzde 14.89'da kalırken, dolar bazlı getiride ise yüzde 5'lik düşüş var.



Borsa hangi yıl ne kadar getiri sağladı?



Borsa İstanbul'un son 21 yılında on altı yılı artıda, beş yılı ise ekside kapattığı görülüyor. 2008, 2011, 2013, 2016 ve 2018'de eksiye düşmekten kurtulamayan endeks 2022 dışında 2009'da yüzde 95'lik getirisiyle yatırımcısının yüzünü güldürmüştü.

Bu yılki yüzde 15'lik getiri aynı zamanda son üç yılın da en az değer kazandığı dönem olarak dikkati çekiyor.