Son Mühür / Erkan Doğan - Türkiye’nin en büyük pet fuarı olma özelliğini taşıyan, 8-11 Ocak tarihleri arasında ziyarete açık olan 9. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı – Pet İzmir 2026 Gaziemir’deki fuarizmir’de yoğun katılımın olduğu görkemli bir törenle kapılarını açtı. Açılışa yoğun protokolün yanı sıra, sektörün önde gelenleri ve basın mensupları katıldı.

Türkiye’nin en büyük pet fuarı olma özelliğini taşıyan, beş kıtadan sektör temsilcilerini buluşturan 9. Uluslararası İzmir Evcil Hayvan Ürünleri, Malzemeleri ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı – Pet İzmir 2026 Gaziemir’deki Fuar İzmir’de görkemli bir tören ile kapılarını açtı. Açılış törenine Ege İhracatçı Birlikleri Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, EİB Su Ürünleri Ve Hayvansal Mamuller Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemalpaşa Meclis Üyesi Selçuk Karakülçe, İyi Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İzfaş Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, PETBİR - Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Akın, Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, sektör profesyonelleri ve çok sayıda hayvansever katıldı.

Karslı, "İzmir ve Ege Bölgemizin sektördeki gücünü PET İzmir Fuarı ile dünyaya duyuruyoruz"

Açılış töreninde konuşan Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, PET İzmir 2026 Fuarı ile sektörün gücünü tüm dünyaya ve sektörlere gösterdiklerini söyledi. Türkiye’deki sektörün önemli gelişmeler kaydettiğini, fabrika ve firma sayılarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Karslı, “Türkiye’deki kuru mamaların yüzde 80’i Ege Bölgesinde üretilmektedir. Bu da bölgemizin avantajını ortaya koymaktadır. Ege bölgemizin, İzmir’in bu gücünü Pet İzmir ile birlikte yıllardır sektörümüze ve dünyadaki bir çok temsilciye duyuruyoruz. Sunmaya da devam edeceğiz. İzmir Ticaret Odası İzmir’deki birçok fuarı destekleyerek katılımcılara maddi destekler sunmaktadır. Ege İhracatçı Birlikleri özellikle Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliği Başkanı Muhammet Bey her zaman bizlere destek sağlıyor. Tüm ihracatçı birlikleri ailesi burada, kendilerine teşekkür ediyorum. Meltem Hanım, Ege Bölgesindeki üreticilerimiz Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği PETBİR’i kurdu. Türkiye’nin önde gelen mama üreticilerinin kurduğu yeni bir dernek. Onlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sektörün sadece ticari değil aynı zamanda STK görevi üstlenmesi diğer sektörlere de örnek olması gerekiyor. Bizi yıllardır yalnız bırakmayan, dört yıldır aralıksız sponsorumuz olan Çağatay Pet Food Temizmama’ya teşekkür ediyorum” dedi. Çağatay Pet Food Temizmama İcra Kurulu Başkanı Zeki Başar Kılıç, fuarda bulunmaktan çok büyük onur duyduğunu belirterek, “Bu fuarı başarıyla gerçekleştiren TEMA Fuarcılık ve Aykut beye de teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Verimli işbirlikleri getirecek bu özel fuarın hem katılımcılar hem de değerli misafirlerimiz için keyifli geçmesini diliyorum” dedi.

PETBİR Başkanı Akın, "Fuar birliğimizi ve sektörümüzü çok ileriye taşıyacak bir köprü görevi oluşturacak"

Açılışta söz alan PETBİR Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Meltem Akın, “Dernek olarak ilk defa böyle bir fuara katılıyoruz. Bu fuar sektörümüzde bizi dış dünyada temsil edecek en büyük fuarlardan bir tanesi. Bu fuara katılmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Sadece ürünlerimizi sergilediğimiz bir fuar değil, arge gücümüzü, yenilikçi vizyonumuzu, sektördeki birliğimizi dünyaya duyuracağımız bir platform. Bu fuar o yüzden bizler için çok kıymetli. Kurulacak iş birliği, paylaşılacak tecrübeyle birliğimizi ve sektörümüzü çok daha ileriye taşıyacak bir köprü görevi oluşturacak” diye konuştu.

Öztürk, "Sektörün ihracat hacmi 2025 yılında 33 kat arttı"

EİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, birliklerinin sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiğini, sektördeki büyük atılımı büyük bir memnuniyet ve gururla izlediklerini söyledi. Öztürk, “Dünya genelinde ihracat hacmi olarak 2025 yılında yaklaşık 28 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan evcil hayvan mamaları ülkemizde büyük bir ivme yakaladı. Sektörün ihracat hacmi 2025 yılında 33 kat artarak 150 milyon dolara ulaştı. 2025 yılı sonu itibariyle 112 ülkeye kedi ve köpek maması ihracatı gerçekleştirdik. Hem ihracat rakamlarını artırmak hem de yeni pazarlara açılmak için var gücümüzle çalışacağız. Sektörü bize göre özel kılan bir diğer konu ise, 2025 yılında gerçekleşen 150 milyon doların ihracatın 93 milyon doları bölgemizden yapıldı. Sektörümüzdeki firmaların sayısı her geçen gün artıyor” diye konuştu.

Karakülçe, "Sektör olarak dünya klasmanında çok iyi bir noktadayız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selçuk Karakülçe, dünya klasmanında sektörün çok iyi bir noktada olduğunu belirterek, “Sizler gibi yürekli insanların yüreklerini ortaya koymasıyla alınacak daha çok yolumuz var. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Cemil Başkanımız göreve geldiğinde ilk işlerinden biri Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’nı kurmak oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanları ve evcil hayvanlar konusunda Türkiye’ye örnek bir çalışma gösteriyor. Belediye olarak 13 bin hayvanı kısırlaştırdık, 80 bin hayvanı tedavi ettik” diye konuştu.

Karslı, "PET İzmir 2026 Fuarına katkı koyan kişilere teşekkür plaketi taktim etti

Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, açılış töreni kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, Kemalpaşa Meclis Üyesi Selçuk Karakülçe, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege İhracatçı Birlikleri Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, fuarın ana sponsoru Çağatay Pet Food’un İcra Kurulu Başkanı Zeki Başar Kılıç, PETBİR - Kedi Ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Akın, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Belkıs, Pet İzmir Fuarı Grooming Yarışma Organizatörü Sami Arkohen’e fuara katkıları için teşekkür plaketi verdi. Plaket törenin ardından açılışa geçildi. Kurdele kesiminin ardından fuar resmi olarak açıldı.

Yeni ürün tanıtımları büyük ilgi gördü

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle birlikte Pet İzmir 2026 resmen başladı. Fuara katılan davetliler, evcil hayvanlara yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerin sergilendiği alanları ilgiyle gezdi. Ziyaretçiler, ilgi alanlarına göre farklı stantlara yönelirken; sağlıklı evcil hayvan mamalarından ileri teknoloji takip sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekti. Hayvanseverler can dostlarının ihtiyacı olan tüm ürün ve teknolojileri yakından inceleme fırsatı bulurken, fuar alanında gerçekleşen, ‘hayvan bakımı’ , ‘özel ırklar’ ve ‘hayvan yetiştiriciliği’ konulu seminerlere de ücretsiz katılma şansı buldular. Katılımcı firmaların yetkilileri, ürünlerin teknik özellikleri ve kullanım alanlarına ilişkin detaylı bilgilendirmelerde bulunurken, fuar kapsamında gerçekleştirilen yeni ürün tanıtımları da yoğun ilgi gördü. Akıllı mama kapları, GPS tabanlı takip cihazları ve organik içerikli evcil hayvan mamaları ziyaretçilerden tam not aldı. Sektör temsilcileri ve hayvanseverler, fuarın kapsamı, katılım yoğunluğu ve sergilenen ürünlerin niteliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Görkemli açılışıyla dikkat çeken Pet İzmir 2026, dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda 15’i yabancı katılımcı olmak üzere 150’ye yakın katılımcı firma ve 400’den fazla marka yer alırken, organizasyonun hem sektör profesyonelleri hem de hayvanseverler için önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

PET İZMİR 2026’YA, beş kıtadan 400'ün üzerinde marka katılacak

60’tan fazla ülkeden ziyaretçi kabul etmesi planlanan, 30 bin metrekarelik fuar alanında gerçekleşecek PET İzmir 2026’ya 400’ün üzerinde markanın katılımı hedefleniyor. Avrupa, Afrika ve Asya’dan katılımcıları ağırlayacak fuar, ‘Çağatay Pet Food / temizmama firmasının ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. İzmir merkezli Tema Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, KOSGEB, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, PETBİR - Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin destekleriyle düzenleniyor.

Etkinliklerle dolu dolu fuar

Evcil hayvan sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiren PET İZMİR 2026, ürün tanıtımlarının yanı sıra zengin etkinlik programıyla da öne çıkıyor. Fuarda katılımcı firmalar; sunumlar, canlı gösteriler ve bilgilendirici etkinliklerle ziyaretçilere dört gün boyunca keyifli ve öğretici bir deneyim sunacak. Organik, doğal ve diyet evcil hayvan mamalarının tanıtımlarının yapılacağı fuarda, bu ürünlerin içerikleri ve kullanım şekilleri hakkında detaylı bilgiler fuar ziyaretçileri ile paylaşılacak. Hayvanseverlerin işlerini kolaylaştıracak akıllı mama kapları, GPS takip sistemleri ve evcil hayvan kameralarının canlı demonstrasyonlarla tanıtımları yapılacak. Hayvanseverlerin en çok merak ettiği konuların başında gelen evcil hayvan bakımı alanında ise tüy ve deri sağlığı, hijyen ürünleri ve bakım uygulamaları üzerine hem teorik hem de uygulamalı sunumlar gerçekleştirilecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından köpek eğitimi, temel itaat komutları ve davranış sorunlarına yönelik canlı eğitimler düzenlenecek. Bu eğitimlere katılan hayvanseverler merak ettiği tüm soruların yanıtlarını soru-cevap bölümlerinde alabilecek. Pet grooming gösterileri kapsamında köpek ve kedilerin tüy bakımı ve kesimi uygulamalı olarak sergilenirken, bazı stantlarda evcil hayvan bakımı, beslenmesi ve eğitimi konularında atölye çalışmaları da yapılacak. PET İZMİR 2026, evcil hayvan sahipleri ile sektör profesyonellerini bir araya getirerek, bilgi paylaşımının ve ticari iş birliklerinin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

FUAR İZMİR / GAZİEMİR “Etkinlik Programı”

08 OCAK 2026 PERŞEMBE

10:00 – Pet İzmir 2026 Açılış

12:00 – Grooming Show – Olga Ostapenko – Model Dog Master Class Asian (Pet GroomingShow Alanı)

12:00 – 18:00 arasında KIF Standında; KIF Etkinlikleri, Soy Kütük Belgesi, FCI (Uluslararası Köpek Federasyonu)

ve KIF Hakkında Bilgi Verilmesi ve Irk Köpekler Hakkında Bilgilendirme

14:30 – Sunum – Eliana Kim – (Pet Grooming Show Alanı)

Kıl Tipine Göre Kozmetik Ürün Seçimi, Salon Ortamında Kediler Nasıl Yıkanır?, Grooming’eAlışık Olmayan Hayvanlarla Nasıl Çalışılır?, Makine Tıraşı Sonrası Ve Keçeleşmiş Kıllarla Nasıl Çalışılır?, Kıllara Zarar Vermeden Nasıl Taranır Ve Dökülen Kıllardan Nasıl Arındırılır?, Agresif Hayvanlarla Nasıl Çalışılır

Ve Bu Hayvanlarla Çalışmaya Değer mi?, Hayvan Sahipleri İle Nasıl İletişim Kurmalı?

09 OCAK 2026 CUMA

11:00 – Grooming Show – Olga Ostapenko – İleri Seviye Master Class Poodle (Pet GroomingShow Alanı)

12:00 – 19:00 İzmir CAC – Ulusal Irk Standartları Yarışması

14:00 – 18:00 Arasında KIF Standında; KIF Etkinlikleri, Soy Kütük Belgesi, FCI (Uluslararası Köpek Federasyonu)

Ve KIF Hakkında Bilgi Verilmesi ve Irk Köpekler Hakkında Bilgilendirme. Kayıtsız Irk Köpeklerin

Uzman Hakeminin Onay Vermesi Halinde KIF Kaydının Açılması.

14:30 – Grooming Show – Olga Ostapenko – İleri Seviye Master Class Shih Tzu (Pet GroomingShow Alanı)

10 OCAK 2026 CUMARTESİ

10:00 – 19:00 İzmir CACIB – Uluslararası Irk Standartları Yarışması

11:00 – Grooming Show – Olga Ostapenko – Temel Eğitim Master Class Pomeranian (Pet Grooming Show Alanı)

12:00 – 17:00 arasında KIF Standında, KIF Secereli Köpekler için Hakem Değerlendirmesi.

Kayıtsız Irk Köpeklerin Uzman Hakeminin Onay Vermesi Halinde KIF kaydının açılması

12:00 – 18:00 arasında KIF Standında; KIF Etkinlikleri, Soy Kütük Belgesi, FCI (Uluslararası Köpek Federasyonu) ve KIF Hakkında Bilgi Verilmesi ve Irk Köpekler Hakkında Bilgilendirme

14:30 – Grooming Show – Olga Ostapenko – Temel Eğitim Master Class Poodle (Pet GroomingShow Alanı)

11 OCAK 2026 PAZAR

10:00 – 19:00 İzmir CACIB – Uluslararası Irk Standartları Yarışması

12:00 – 17:00 Arasında KIF Standında, KIF Secereli Köpekler için Hakem Değerlendirmesi

Kayıtsız Irk Köpeklerin Uzman Hakeminin Onay Vermesi Halinde KIF Kaydının Açılması

13:00 – 18:00 Arasında KIF Standında; KIF Etkinlikleri, Soy Kütük Belgesi, FCI (Uluslararası Köpek Federasyonu)

ve KIF Hakkında Bilgi Verilmesi ve Irk Köpekler Hakkında Bilgilendirme

10.Pet Grooming Yarışması Programı

13:00 – 10. Pet Grooming Yarışması – Açılış

17:00 – 10. Pet Grooming Yarışması – Ödül Töreni